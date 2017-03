Ivonne celosa por el acercamiento de Daniela a Sergio

Otra gloriosa noche nos proporcionó Aída, a la que dio fin con un “Dios os bendiga, buenas noches” después de haber puesto una sonrisa en la boca a todos los que duermen en que fuera habitación de los chicos. Ahora están allí Daniela, la propia Aída y temporalmente Aylén. Por el día parece que Marco desee empaquetar a su novia y pedir un mensajero para mandarla fuera, a ser posible lejos. Luego, por la noche, tienen en la cama encuentros de placer y desde las camas de alrededor pueden escuchar el ruido del amor. “Las mujeres tienen que estar jugositas”, explicaba Daniela a Aída como si estuvieran en un taller de tupper sex.

Aída no gana para disgustos y anoche le incomodaba el “jugosito” ruido del amor. Me recordó a Dustin Hoffman en ‘Rain man’ cuando después de darle un beso a una chica le preguntaba la novia de su hermano cómo había sido la experiencia. “Húmeda”, respondió Raymond Babbitt. Las cosas del amor. Ha sido un ‘edredoning’ retransmitido por Aída y Daniela. La noche tuvo algo surrealista. Aída recomendó a la ‘pareja reality’ que pidieran una hora sin cámaras. “Podéis pedir una a la semana cada semana”, advertía. A Marco le parecía interesar más un pequeño detalle: “¿Y dan champán?”. De nuevo la humedad del amor, regada en este caso con un buen vino, que es siempre perfecto aliado. Aunque más sorprendente es que Marco se vaya a su cama después del breve ayuntamiento con la modelo.

Me da la impresión de que Marco ha perdido la aguja de marear. Es perfecto este término marinero para describir la situación. La aguja de marear o aguja náutica marca la dirección de la quilla de un barco respecto a la línea norte-sur del horizonte. Como expresión se refiere a no saber por dónde se va, que es justo lo que le puede estar pasando al italiano. Un poco hemos perdido todos la aguja de marear. El regreso de Aída nos tiene sorprendidos porque ahora mismo no solo es la más sensata de la casa, también es la más divertida y sus diagnósticos de la situación los más certeros. No hubiera podido prever esto jamás. Si en su primera estancia en este GHVIP dije que se trataba de otra Aída, más comedida y profesional, ahora debo decir que otra vez ha cambiado. Y, de nuevo, para bien.

“Pedid la hora sin cámaras y así aprovecháis para hacer tener sexo salvaje o hacer el beso trompeta”, decía anoche Aída. Imposible no partirse de la risa con ella. Igual que es inevitable darle la razón en sus acertadísimos análisis del concurso. Anoche le hizo sombra a Daniela, que acabó desaparecida y rendida al sentido común de su nueva amiga y aliada. “Marco besa a Aylén y busca con la mirada a Aly”, dice Aída. Gran verdad que todos hemos observado.

“Con Alyson me río, nos encanta el deporte juntos, nos encanta cantar juntos, nos encanta reírnos juntos, nos encantan las bromas juntos. Y encima estamos buenísimos los dos”, dice Aída como si hablase por la boca de Marco. Y remata contrastando lo dicho con lo visto entre Marco y su novia: “Y con Aylén, no la gustan mis bromas, no cantamos juntos, no le gusta el deporte, no le gusta beber (que la otra, fíjate, se bebe el agua de los floreros). Pues entonces…” Más tarde se lo decía al propio Marco: “A vosotros no os veo nada en común. Te ríes más con Alyson que con Aylén”. Marco aparentaba indiferencia ante los comentarios de Aída, pero tampoco le llevaba la contraria. Solo dijo que por Aly no siente amor ni atracción sexual, lo cual tampoco niego. Creo que Marco solo se quiere a sí mismo. No tuvo reparo Aída en preguntarle si Aylén saldrá de esa casa soltera o con novio. Estuvo inmensa anoche. Esa es la verdad.

El análisis de Aída desde el punto de vista del concurso roza la perfección. Dice la sarracena: “Esto hace buena a Alyson. Lo que ha hecho Aylén con esto ha sido acercar a Alyson a la final, y eliminar a Marco. Acuérdate de lo que te está diciendo Aída Nízar”. Imposible no suscribir esta visión. Lo importante no es tanto que el análisis sea certero, sino que nadie lo está haciendo dentro de esa casa. Por lo menos, nadie lo expresa públicamente. Ha tenido que llegar Aída para arrojar luz sobre lo que les pasa. Por eso creo que es imprescindible que Aída consiga la inmunidad esta noche. Si la decisión está en manos de la audiencia debemos votar para que esto suceda, aunque no puedo confiar mucho en la audiencia que vota. Suerte que el voto gratuito está marcando la diferencia y dándonos alguna que otra alegría.

Sería importante que Aída quede inmune esta noche porque en caso contrario me temo que nada le salva de ser expulsada dentro de una semana. Hay que preservar esta especie en extinción de concursante visionaria, rara avis que nos está dejando arregladitas las noches y con la que me estoy riendo lo que no está en los escritos. Aída es una garantía, la solución idónea para esta edición VIP. No puedo negar que la entrada de Aylén nos está teniendo entretenidos. Es una trama con mucho artificio, pero rascando un poco la realidad sale a la luz. El problema es que tiene un cortísimo recorrido. Aburren hasta a las ovejas, y si la argentina saliera esta noche en lugar de hacerlo el domingo no lo iba a lamentar. Sospecho que el voto puede estar entre Aly y Aída, pero Aylén se ha encargado de asegurar el pase de Aly a la final, como dice Aída. Por tanto, es esta la que más lo necesita.

Puestos a pedir una gala perfecta, además de la expulsión de Irma sería fundamental que Daniela pudiera ver en la sala de expulsiones las cosas que ha dicho Elettra de ella. Un duelo entre estas dos e Irma lo facilitaría. No solo acabaría con las últimas esperanzas de esa audiencia que sigue adorando a ‘Blumetra’, auténticos aficionados a la mitología. ‘Blumetra’ es un mito que nunca existió. La mayoría de las veces que Elettra ha criticado a Daniela ha sido hablando con Aly, por lo que sería fantástico que la locutora las viera mano a mano confeccionando trajecitos para ella.

Desde llamarla ‘puerca’ hasta que decir que parece estar siempre haciendo una película porno. Ha tenido de todo para Daniela la del culo de mula. Anoche mismo decía que igual nominaba hoy a Daniela. No lo hará. Menos siendo nominaciones a la cara, como serán. También dijo Elettra algo mucho más hiriente, como que antes lo haría con Aly que con Daniela, lo cual explicaba así: “Daniela tiene muchas cosas que no me gustan, como cuando come las bellotas. Para mí es muy importante la higiene. Yo voy al ginecólogo una vez al mes porque tengo miedo”. Las bellotas amenazan la salud y son potenciales transmisoras de enfermedades venéreas, según Elettra. Es eso o a mí también se me ha perdido la aguja esa de marear.

Mareado me tienen las ‘piliymili’ Irma y Emma. Mareado y confuso ante algunos comentarios que ni siquiera me atrevo a repetir. Irma está utilizando unos argumentos para cargar contra Daniela que me parecen extremadamente peligrosos e inconvenientes. Sugiere cosas de Daniela en este concurso (incluso de su estancia en Supervivientes) que posiblemente ha contado la propia protagonista, pero creo que nunca lo hemos visto. Emma, analizando situaciones extremadamente delicadas con una frialdad pasmosa, piensa que el objetivo de Daniela es conseguir titulares. Utilizando medias palabras, con el estilo patentado por Ivonne, Irma va más a allá de lo tolerable, rebasando todas las líneas. De alguna forma hay que acabar con esto.

Me temo que a Daniela la van a llover nominaciones esta noche. Su acercamiento a Aída tendrá su castigo en los votos, aunque lo está sufriendo ya con una disección meticulosa de todo lo que ha hecho desde el día que comenzó la edición. Irma recordaba incluso el primer abrazo que la dio. “Me dijo que mi olor le recordaba al de su madre”, afirmaba ayer con cara de desprecio hacia la que se ha convertido ya en segundo enemigo para ella dentro de la casa. Aída está primero, de eso no hay duda. Emma, siempre a rebufo de Irma, añadía que a ella le dijo que su perfume lo llevaba ella de niña, pero resulta que se trata de una novedad que lleva poco tiempo en el mercado. Entiendo que el encierro hace que se les gire un poco la cabeza, pero sacar punta a cosas tan nimias me parece hasta preocupante.

Todos contra Daniela es un panorama que no puede hacer sino beneficiar a esta concursante. A Elettra le molesta que se peine todos los días desde que se lo dijo Aída. Es tremendo que acercarse a esta concursante le pueda pasar una factura tan gravosa. Por eso es tan importante que Daniela viera en la sala de expulsiones lo dicho por Elettra sobre ella, y de paso algún otro repaso de Aly o Irma. Por ejemplo, lo contado ayer por la ‘madre coraje’ y que no me atrevo a referir. No solo sería un ‘Blumetra killer’ sino también la manera de que Daniela afianzase su alianza con Aída en contra de otros compañeros. Tal vez así se acabaría el rollito zen que se trae, uno de los motivos por los que me cuesta empatizar con esta concursante.

No sé si el análisis de Aída sobre la trama de Aylén y Marco que antes desgrané es compartido por alguien más. Sí tengo claro que todos se han dado cuenta que los rollos de celos generan interés, independientemente de quién se vea beneficiado. Creo que en ese punto del análisis podemos hallar a Ivonne, razón por la cual está intensificando su papel de celosa, aunque al mismo tiempo niega serlo. Con su habitual discurso ‘cantinflesco’, Ivonne le vino a decir ayer a Sergio que no le gusta la actitud que está teniendo Daniela con él. Según dice, le toca la espalda y se acerca demasiado. Digamos que es una nueva versión de aquello que reza: “Los amigos de amigos son mis amigos”. En este caso sería: “Los enemigos de mis enemigos son mis enemigos”. Si Aída lo es, ahora también le toca a Daniela. Ella es la elegida por Ivonne para hacer aflorar sus celos, mientras niega que sea ese el problema.

A mí que me expliquen por qué le puede molestar a Ivonne que Sergio hable con Aída o esta tenga muestras de cariño con él. Siguiendo la doctrina que todos parecen abrazar la mayoría de las veces: ¿No sería mejor que se lo dijese a Daniela para intentar no sufrir más por ello? Lo de decir las cosas a la cara debe ser siempre que sea algo entre otros. Según mi teoría , Ivonne no quiere que Daniela deje de avivar sus celos, que al parecer no lo son. Más bien todo lo contrario, puesto que necesita tener algo con lo que convertirse en pobrecita sufridora que duda de poder mantener su relación con Sergio. No creo que vaya a esperar a salir para acabar esa relación. Ese culebrón puede terminar antes de lo esperado.

Moleskine del gato

Esta noche tenemos una fiesta. Lo será más todavía si Jordi González dice el nombre de Irma Soriano culminando las palabras que comienzan por: “La audiencia ha decidido”. También si en la sala de expulsiones Daniela puede conocer lo que algunos compañeros dicen sobre ella. Y, por supuesto, lo más importante sería que Aída fuera inmune, lo cual nos garantiza otras dos semanas de gloria en GHVIP 5. Si no sucede nada de esto también será una fiesta, pero no lo gozaría tanto. Una cosa está clara: la gala de esta noche es fundamental para afrontar la recta final con alegría y entusiasmo. No nos amargues la existencia en las semanas que restan hasta la final. Hazlo por el bien de todos. Por humanidad. O por la Santísima Trinidad. Pero hazlo, leñe.