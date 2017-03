Marco llora en la cama porque quiere cortar su relación con Aylén

“No necesito que no te rías, pero también ayúdame. A pesar de que tu amiga te dice que no quiere ser más tu amiga, lo único que haces es esforzarte en seguir hablando con ella. Conmigo no. Conmigo ya, give up, ¿no? Estás diciendo que me ayudaste los primeros días y ahora ya está. Y deja de poner caritas. Te estoy hablando con el corazón porque soy sincera. ¡Imbécil! Soy sincera. No me pongas caras irónicas y no te toques la barba mientras me estás hablando. Porque te estoy hablando con el corazón y te estoy hablando de sinceridad. Tú no, porque me estás delirando. ¡No me pongas caritas! Habla en serio. Mírame a los ojos y sensibilízate, sensibil… sensi… sensibilízate con la situación”. Aylén siguió con su discurso, cada vez más alterada, provocando el hastío de buena parte del público. Era el día 2 de la era Maylén. Pensar que durará hasta el domingo me produce auténticos sofocos.

Es curioso que Aylén diga “me ayudaste los primeros días”. Era el martes por la tarde y ella entró en la casa el domingo por la noche. No llevaba ahí dentro ni dos días. ¿A qué primeros días se refiere? Ya sé que ahí se magnifica hasta el huevo de obsidiana de Daniela, que ayer se cayó dentro del retrete. Pero de ahí a hablar de primeros días cuando no ha dormido todavía su tercera noche hay un trecho de deformación de la realidad realmente preocupante. Creerse a Aylén es complicado. No ayuda conocer sus antecedentes en otros realities. Tampoco sus formas. Ella dice: “No te toques la cara mientras me estás hablando”, y es como si escuchase: “No te toques la cara mientras me estás hablando, Luis Fernando”. Esto tiene mucha pinta de culebrón venezolano, lo cual significa que cualquier cosa puede pasar. Lo hemos visto: el impedido echa a andar tras levantarse de su silla de ruedas, la madama se hace devota y la piadosa termina siendo meretriz.

La pregunta que más se repite en la casa estos días es: “¿Habéis resuelto lo vuestro?”. El planteamiento es tan inocente que enternece. ¿Resolver? El día que lo hagan se les acabó el chollo del reality. Marco no sabía anoche responder. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Dice Aylén que su cariño es sincero, y ahora que están con la prueba ‘Zarzuela como puedas’ me hace recordar un fragmento de ‘La del manojo de rosas’, con música del maestro Sorozábal, en la que Ascensión dice: “Si no me engaño, sus palabras me hablan de un cariño sincero”, y contesta Joaquín: “Muy sin cero… cincuenta”. Pues eso. El número comienza con Joaquín en su puesto de trabajo musitando: “Hace tiempo que vengo al taller, y no sé a lo que vengo”. En esto me solidarizo con el mecánico de esta zarzuela. Yo hace tiempo que estoy un poco perdido en este taller. Tanto que ya no sé muy con quién voy, aunque sí sé con quién no. Imposible ir con Marco, un tipo que se toca la barba cuando habla. Con Aylén menos, por no soportar lo de la barba.

¿Qué significa tocarse la barba? Dicen los expertos en comunicación no verbal que denota interés. Es la señal de que la persona está llevando a cabo un proceso de toma de decisión sobre algo. Para saber si la decisión que está tomando es positiva o negativa habría que fijarse en el resto del cuerpo. Lo siguiente que hace Marco es rascarse la cabeza, lo cual es un “casi lo tengo”. Su brazo izquierdo está extendido y el derecho recto, formando una ele. Lo veo claro, es la ele de “lárgate”. O tal vez Marco esté pensando: “Lo vamos a dejar”, que no deja de ser una socialización de su propia decisión de romper la relación.

Durante la fiesta andaluza de la noche todo parecía ir a mejor. Aly hablaba abiertamente y se mostraba comprensiva con la pareja. Conversación franca en un foro que parecía la ONU. Una americana, una argentina, un italiano y dos españolas ( Aída y Daniela). Nada como el diálogo para superar los problemas y dificultades. Aly rectificaba su impulso del lunes por la noche y aceptaba seguir siendo amiga de Marco, aunque esa amistad tenga que cambiar atendiendo a las circunstancias. La generosidad de Aly ponía las cosas mucho más fáciles a la pareja, y hasta aparentaba que Aylén igual estaba empezando a superar su odio hacia ella. Tras esa conversación, la pregunta del millón parecía tener más fácil respuesta. No es que todo estuviera arreglado, pero sí en vías de ello.

Había sido una buena noche, o eso creíamos. Porque ya en la cama, la ‘pareja reality’ tenía una conversación que se me antoja definitiva. Marco decía: “Después de todo lo que he hecho para que te sientas bien tú no te sientes bien. Después de todo lo que tú haces, como entrar aquí dentro con la actitud que tuviste, intentando hacerme sentir bien en lugar de mal, y tampoco lo logras. Entonces ahí tenemos que hacernos la pregunta de si queremos seguir así. No quiero seguir haciéndote daño a ti y tú a mí. No tiene sentido todo esto”. La charla termina con Marco llorando y Aylén diciendo que se tranquilice. En el fondo, el culebrón está repleto de sentimientos, y el discurso de Marco apunta directamente a una ruptura. La pregunta de si quieren seguir así tiene una respuesta bastante clara por parte de Marco, lo cual le lleva al llanto. Es evidente que no quiere continuar con Aylén.

Al sanedrín de consejeros que terminaba la noche analizando la situación le falta información. La visión de Sergio es la más inocente. Más realista es Aída. Y Daniela, que viene a ser la consejera suprema, está atrapada en su papel de buena buenísima. Daniela es tan buena, tan comprensiva, tan bienintencionada con todos… tan cansina. Me resulta innecesario que ofrezca sus consejos a todos y muestre tanta facilidad para comprender cualquier actitud humana. Imposible que no tenga criterio propio para priorizar y creer más o sentirse más cercana a lo que le dicen unos frente a lo de otros. Daniela parece tener siempre abierto el consultorio sentimental. Debería abrir una oficina de coaching (para @luismdina una línea 806). Como decía anoche @cirana1804: “Un hito histórico iberoamericano: la chapa de psicoanálisis y autoayuda se la pega un español a un argentino y no al revés”.

Esta actitud de Daniela hace que Aly siga desconfiando de ella. Lo decía ayer por la mañana. La americana ha logrado que no le moleste todo en su antigua compañera de trabajo. Ya no se trata de ningún odio ni resquemor por cosas pasadas. Pasa que ahora Aly no se fía de Daniela. El lunes repitió infinidad de veces la petición de que no contase nada a Marco. Creo que le repitió luego casi todo su discurso a Daniela por si esta se lo terminaba contando. Se adelantaba así a la jugada. A Aly también le pasa que no puede creerse ese papel de bondad infinita y comprensión sin límites. Se trata de un discurso alienante que solo puede tener como consecuencia la pérdida de personalidad en aras de una comprensión universal y sin distingos entre lo bueno y lo malo. Todos somos el yin y el yang, tenemos luces y sombras, y representamos el bien y el mal. Eso está muy bien. Todos somos buenos y todos malos. Pero hay unos más malos que otros.

Es recíproca la falta de confianza entre Aly y Daniela. Esta última hablaba ayer de nuevo sobre ello y volvía a estar decepcionada. No ve avances en su relación después de intentar un acercamiento, haciendo borrón y cuenta nueva con su amiga (que ahora es amiga y luego dice que no lo ha sido nunca, pero un rato más tarde mantiene que da igual no verse nunca fuera del trabajo para ser gran amigo). Daniela tira la toalla con Aly, que no le vale para lo suyo. Lo vimos la gloriosa noche del lunes (la de ayer tampoco estuvo nada mal), cuando Aly corría la cinta y soltaba sapos y culebras con total sinceridad, sin dejar que Daniela le comiese la cabeza con su rollo zen.

Es exagerada la hipocresía marca de la casa que se gastan algunos. Ayer Elettra censuraba que se criticase la relación entre Marco y Aly porque nadie debe meterse en las cosas de los demás. Precisamente es Elettra una de las primeras que en el ‘confe’ dijo que le parecía extraño el comportamiento de la pareja porque Marco tenía novia. Eran aquellos tiempos en que Aly era la mayor enemiga de la italiana. Aquí las opiniones varían mucho de acuerdo a las simpatías o afectos personales hacia unos y otros.

Tal vez no debería decirlo porque no deja de ser información del exterior filtrada dentro de la casa, pero Aída tiene razón cuando afirma que más de dos y más de tres han criticado la relación de Marco y Aly. Otros igual no lo han hecho, pero tendrían parte de culpa de lo sucedido porque jalearon a la pareja como si lo fueran en realidad, obviando que Marco tenía novia fuera. Cuando entra Aylén le repiten sin cesar lo mucho que su novio les ha hablado de ella, pero nadie se acuerda de cuando animaban a Marco y Aly poco menos que para que se fueran juntos a la cama. Sobre la información del exterior, también Aylén está filtrando lo suyo. El lunes ponía al día a Marco en la radio sobre los grupos de apoyo y sus nombres ( Malyson, Maylén, Blumetra y demás). El VIP no es igual que un GH convencional y debemos aceptar que la condición de aislamiento no sea tan estricta.

A todo esto, la fantástica madrugada de anoche tuvo dos ausencias destacadas. Los que prefieren que este jueves se marche el concejal supongo que estarán influidos por la vergüencita que da verle muchas veces. Anoche mismo durante la fiesta en varias ocasiones. Pero luego estuvo ahí, en el sanedrín de opinadores, ese after hours donde la única droga es la palabra. Sin embargo, Irma y Emma desparecieron bien pronto. Puesto que Emma ejerce esta semana de directora teatral, se diría en esa jerga que hicieron mutis por el foro.

Moleskine del gato

El día de Andalucía tuvieron fiesta andaluza, como corresponde. Un rato antes, Irma Soriano (andaluza) se preguntaba si tendrían fiesta argentina. Vaya tela.

Emma ha sido elegida por el grupo para ser la directora teatral de la prueba zarzuelera de esta semana, en la que deben interpretar fragmentos adaptados de ‘La corte del faraón’. Ayer ensayaban el Babilonio para la representación del jueves, de la que se elegirá un mejor intérprete que, a su vez, disfrutará por ello de la inmunidad en las nominaciones. Emma debía repartir papeles para la representación posterior, y le costaba pillar quién era Putifar, marido de Lota, o que la Reina era esposa del Faraón. Lo curioso es que Emma estuvo en el reparto de esta zarzuela en teatro hace unos años. Esto demuestra que lo suyo de no interesarse por nada y estar como si no estuviera viene de lejos.

Si la elección de mejor intérprete es cosa de la audiencia votando por la aplicación oficial sería bueno elegir a Aída. Se me antoja que es la única posibilidad para que la concursante repescada se salve de quedar nominada y, por consecuencia, expulsada. Dos semanas más con Aída nos van a arreglar mucho el cuerpo. Se marcharía ya en la recta final y tras grandes logros en la casa. De momento, ha conseguido que Daniela se peine y no lleve nunca el pelo descuidado. No es poca cosa. Aída debe durar un poco más, os lo pido. Que es mejor pedir que robar.

Por cierto, a Aly le ha tocado el papel del Copero, esclavo encargado del vino. ¡Mala vida!

Ayer celebramos el programa número 700 de MorninGlory en Radioset y hablamos de las palabras de Inma que no gustarán nada a Aída, el estallido de Aly tras la entrada de Aylén y la última confesión de Aída a Daniela, entre otras cosas.

Dejo cartelera, con Marco, Aly y ¡sorpresa! Aless en ‘¿Tenía que ser él?'. Como siempre, por Montse Juanilla.