Como una moderna ‘Forrest Gump’, Elettra pedalea sin mirar atrás (salvo para ver el contador) ni importarle si ya ha tomado ventaja suficiente para tumbarse a descansar. “Pedalea, Elettra, pedalea”, parece que le dijera su conciencia, parafraseando ese “Corre, Forrest, corre”, de la genial película dirigida por Robert Zemeckis. La desesperación de los demás les lleva a intentar la guerra psicológica. Pero no pueden con Elettra. Primero la machacan con la idea de que está jugando sucio y se avergüenzan de su actitud, aunque esté haciendo lo mismo que ellos planearon. Ni caso. Luego Aylén haciendo ruido con un rallador de queso. Ni caso. Elettra se ganó mi aplauso al no entrar al trapo en esta última provocación. Aylén se cansó y se hizo el silencio. Un nuevo fracaso.

Una de las falacias en torno a esta prueba es la preocupación por la salud de Elettra. Ayer Daniela parecía realmente interesada por la integridad física de la matadora italiana, pero no se notó cuando Aylén quiso impedir su sueño con su sinfonía para rallador desafinado. Le hizo gracia, incluso. Ya se ve que la preocupación era falsa, simplemente otra forma de presionar para intentar socavar la mente de Elettra. Y una vez más sin éxito. Otra falacia es que debería ser generosa y dejar su sitio a otros. Les preocupa esto a las seis de la tarde, porque a las seis de la mañana está siempre sola Elettra.

Para tener opción a ganar hay que pelear, como está haciendo Elettra. No vale acostarse, desayunar tranquilamente y luego pretender que te cedan el puesto poniéndote alfombra roja camino al triunfo. Es como pedirle a Usain Bolt que haga una paradita en los 100 metros lisos para dejar opción a los demás, o en otras pruebas que se tropiece con una valla o ceda mal el testigo en un relevo. ¿Desde cuándo denota poca generosidad machacar al contrario jugando al póker? O, volviendo a recordar al gran Forrest, es como si le hubieran pedido que dejase de correr para afeitarse de una vez.

¿Dónde está la trampa? ¿Qué extraño concepto del juego sucio es ese? Elettra solo ha bordeado lo permisible, aunque no fuera una regla escrita y lo que no está escrito es un resquicio que deja la norma, al permanecer de madrugada en la barca sin pedalear. Esto fue aclarado ayer por el ‘súper’ que lo impedía y, de alguna manera, endurecía la competición no permitiendo que vayan al cuarto de baño sin resetear el contador. Ahora tienen que hacerlo de esa forma, dejando que otro les quite el puesto. Por lo demás, Elettra ha dado la batalla con tesón y esfuerzo. Ha querido llevarse este privilegio y nadie ha podido con ella. Es absurdo acusarla de jugar sucio. Este juego es así. Nada impide que alguien se siente a pedalear y se haga del tirón 100 kilómetros. Ayer lo hacía Irma, por ejemplo, cuya entrega en las pruebas ha sido siempre ejemplar. No se puede decir lo mismo de Elettra, pero igual que la he censurado por ello en otras ocasiones tengo que alabarla en esta.

Me da igual si gana Elettra o no. Es una concursante con la que nunca he simpatizado y cuyo concurso no me ha gustado. No la estoy defendiendo porque no soy abogado de nadie. Ni acuso ni defiendo, simplemente cuento lo que veo y doy mi opinión sobre ello. Esto es lo que hago desde hace 15 años. Y me revuelvo ante la mentira y la injusticia. Ayer pensaba qué pensará la gran Aída Nízar de esta prueba, y deseaba que estuviera con Elettra a pesar de que tampoco ha sido santo de su devoción sino todo lo contrario. Hubiera esperado que Aída diera tanto la batalla como Elettra. Es una pena que no hayamos podido ver ese enfrentamiento entre las dos. Hubiera sido algo grandioso.

Es enorme la incoherencia de los que acusan en la casa de juego sucio a Elettra. Ayer Daniela le preguntaba a Irma por qué quería pedalear. Les extraña que Irma quiera hacer kilómetros, pero luego la propia Daniela se sube y cuando lleva apenas diez minutos le deja el puesto a Marco. Es Marco el que tiene a Aylén y Daniela a su servicio, sin opción ni intención de ganar. He visto a Daniela pactar con Marco que le ayudaría y rubricar el acuerdo estrechando sus manos. El supuesto ejército de Elettra es más desastroso que el de Pancho Villa, con Irma siempre esforzada, Emma que no se entera nunca de nada (y si se entera disimula, ya es sabido) y Aly más pendiente de Antonio que de la prueba.

Si acaso es Aly la única que puede considerarse entregada a lograr el triunfo para Elettra. Dos a una, gana Marco. Pero no le va a servir para ganar la prueba porque no se ha esforzado lo suficiente. Recordemos que la pedalera tiene dos asientos. El espacio que no ocupa Elettra está vacío cada madrugada. Así ha sido desde la noche del domingo, que comenzó la prueba. Esa madrugada solo se quedó pedaleando Elettra. ¿Juego sucio? No, constancia y esfuerzo. Ganas de llevarse el privilegio sin mendigar una ventaja. Tesón y tozudez. Todo esto hará ganar a Elettra, y nada me parece criticable.

Como decía ayer @Tito_Soy, seguro que Daniela cuando tiene entradas para un concierto va dos o tres días antes a decirles a los que ya están ocupando su sitio en la cola que hacen muy mal y están siendo poco generosos con los demás. Me encantaría que el ‘súper’ dijera esta noche los siguientes clasificados tras el ganador y que la segunda plaza fuera para Irma. No lo digo por decir. Creo que Irma podría haber superado a Marco por capacidad de trabajo y sacrificio. "Estás ganando suciamente. Mírate la cara, estúpida”, le decía ayer Daniela a Elettra. Pero nunca explican lo que es jugar sucio y por qué lo dicen. Han recurrido a casi todo, incluso a disputarle el sitio a la carrera, pero no han podido. Que acepten su fracaso.

Elettra es la justa ganadora del privilegio. Ha estado enorme en esta prueba, ganando la batalla con holgura. Lo cual no quiere decir que tenga razón en todo y vayamos ahora a hacer oídos sordos a las muchas barbaridades que dice, y ha dicho durante todo el concurso. Ayer hacía un comentario sobre Daniela y su paso por ‘Supervivientes’ que me parece repugnante. Ya hizo referencia a ese mismo asunto Irma hace semanas y de forma todavía más desafortunada. Mal, muy mal ahí.

A Elettra se le han consentido muchas cosas que a otros no. Ayer llamó “maricón” a Marco, provocando las risas de Aly. No hace falta recordar la demagogia con la que ambas trataron a Alejandro por emplear esa misma palabra. Son muchas las cosas que no apruebo y no me gustaría que Elettra fuera la ganadora de esta edición. Tampoco tienen razón cuando dicen que Daniela empujó a Elettra ayer en la carrera hacia la pedalera. He visto repetidas las imágenes y faltan a la verdad Irma y la propia Elettra.

Cuando Elettra ya había alcanzado el sitio hay un ligero contacto físico sin ninguna importancia. Tampoco es cierto que Emma se tuviera que apartar, como dice. Se trata de exageraciones innecesarias. Es lícito disputarse el sitio a la carrera. No entiendo que critiquen a Daniela por eso. Es cierto que ella no tiene ya opción ninguna a ganar. Es gregaria de Marco, lo cual no resulta nada extraño ni está mal visto en ciertos deportes. En el ciclismo, por ejemplo. O las liebres en el atletismo. Lo inexplicable es que Daniela, gregaria de Marco, censure que otros lo puedan ser de Elettra.

Voy a cambiar radicalmente de tema para hacer un comentario de los que en aquellos viejos foros donde muchos dimos nuestros primeros pasos en Internet se llamaban “off topic”. Aunque en realidad guarda mucha relación con nuestro querido programa. El martes el programa Got Talent celebró la final de su segunda edición con gran éxito de audiencia, aunque rodeado de la polémica por un supuesto ‘trolleo’ de las votaciones. Fueron votaciones gratuitas a través de la página web del programa y, aunque esta casa ya ha salido al paso negando cualquier irregularidad en las mismas, me interesaría hacer un comentario sobre esto.

La inmediata reacción de mucha gente dando por perdida la batalla de las votaciones gratuitas en Gran Hermano me obliga a aclarar algunas cosas. Primero que en mi opinión se hace necesario cambiar este sistema de votaciones porque pienso que sería más difícil de ‘trollear’ una votación gratuita que el actual sistema de votación de pago por SMS. Cuanto menos se vote más fácil es manipular la votación. Esto será así mientras que la gente no quiere pagar por votar y si el número de votos que deciden una expulsión es notablemente inferior al que se registraba en las 10 primeras ediciones, por poner un ejemplo.

Por tanto, la petición de unas votaciones gratuitas tiene sentido porque el SMS está en desuso y se vota menos. Por tanto, la votación es más fácilmente manipulable. Hay mecanismos para impedir la manipulación de una votación gratuita. El que me parece más efectivo es utilizado en los programas ‘Grande Fratello’ ( Gran Hermano) y ‘L’Isola dei Famosi’ ( Supervivientes) de Italia. Se trata de votación por DM (mensaje directo) en Twitter. El usuario debe seguir el perfil oficial del programa y activar el voto validando su perfil con un primer SMS de pago. El sistema verifica si se trata de un perfil auténtico y si es un bot o un perfil falso no lo valida. Una vez validado, el usuario puede votar enviando un DM al perfil oficial con una limitación de 50 votos en la semana.

El voto gratuito por Twitter convive en Italia junto al voto por SMS y por la aplicación oficial del programa. Personalmente me parece el sistema más fiable y bien concebido de entre todos los conocidos. Ese voto es al que yo me refiero cuando reclamo el voto gratuito. Un sistema de votación que tiene todas las garantías y ojalá pudiéramos importarlo para nuestro Gran Hermano.

Moleskine del gato

Hoy tenemos una fiesta, como siempre con Jordi González al mando. Asistiremos a las últimas nominaciones y conoceremos quién se convierte en inmune en las mismas gracias a la maravillosa prueba del pedaleo. Los gemelos brasileños saldrán de la casa tras una semana de estancia. Pero, sobre todo, habrá una nueva expulsión. Daniela, Aylén o Marco viven sus últimas horas ahí dentro. La unión de conveniencia entre Daniela y la ‘pareja reality’ se acabará o sufrirá una baja esta noche.

No entiendo tanta sorpresa ante las sucesivas alianzas de Daniela. Primero inseparable de Aless, luego gran amiga de Aída y ahora junto a esta pareja. Que Aless y Aída no se llevasen bien no tiene que ser inconveniente para que Daniela se pueda llevar bien con ambos, de forma sucesiva o simultánea. Por otra parte, ahora mismo no le queda otra opción. No sé con quién se podría juntar Daniela. Si bien tengo claro que si lo hace con Irma y Emma impediría que le hicieran varios trajes al día, como acostumbran.

Dejo cartelera, con ‘Elettra rumbo a Río’. Otra genialidad de Montse Juanilla.