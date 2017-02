Sergio tiene prisa por besar a Ivonne

Hay varios concursantes que están locos por tener una carpeta que vender. Se busca pareja en concurso televisivo, nada estable, lo suficiente para encandilar a la chavalería. Los objetivos son bastante dispares. El concejal encabeza la lista de solicitantes, lo cual le tiene nerviosito y compartiendo con algunos compañeros su proyecto de besar a Ivonne Reyes en breve. A Sergio Ayala le ha costado hacer su elección más que al director de casting de una superproducción de Hollywood. Anoche le confesaba a Daniela y Aless que Aly no le gusta. Sus dos candidatas iniciales eran la americana y Elettra. Ahora ya conoce a esta última y ni se lo plantea. Elettra es esa chica que anoche perseguía a Aída diciendo “no llevo bragas, mira mi arcoíris”, y estando casi encima de ella añadía: “Quiero ser tu agua caliente”. Imagino a Sergio en ese momento tachando su nombre de la lista definitivamente.

Sergio sabe que no es VIP. Es algo que tiene en común con Tutto, aunque haya estado saliendo en Mujeres y hombres durante un tiempo. Por esto debe considerar prioritario carpetear, que nunca está de más. La elegida es Ivonne, que le dobla en edad y está encantada con la idea. Hay que ver las miradas de odio africano que le dirige Ivonne a Daniela cada vez que esta se aprieta un poco al concejal. Daniela lo ve como un niño bueno y blandito, al que le gusta arrimarse como si fuera un peluche, aunque también como un gesto de reafirmación personal. Sospecho que a Daniela le gustaría tener a todos a su merced. Como una ama dominanta, la Blume seguramente fabula con someter tanto a Sergio como a Ivonne, aunque a esta no se acerque apenas.

Igual que son evidentes los celos de Ivonne hacia Daniela porque quiere a Sergio para ella he notado a Daniela celosa ante la relación de Marco y Aly. La gran diferencia es que en este caso no tengo claro si es por Aly o por Marco, aunque seguramente será por ella. Aly ignora que está jugando con fuego y le pueden fastidiar un poco el concurso si a Marco le salen bien los planes. A ver, la trama Aly-Marco no existe, son los padres. Se trata de una trama artificial, de intereses creados y nada atractiva, en mi modesta opinión. Marco sabe dónde está y no duda que si se acerca demasiado a Aly puede terminar entrando su novia Aylén Milla para correrle a gorrazos.

Aylén es la de las pegatinas en el vestido tapando sus pezones. De esa guisa se presentó en la gala de presentación, justo antes de irse a Chile. No sigo la pista de los realities que se hacen en ese país del cono sur, por lo que no sé bien si ella está participando o no. En todo caso, esta noche tenemos un aviso de lo que puede pasar en el futuro porque Aylén entrará en la gala por teléfono para comentar la actitud de su novio en el concurso. Marco debe creer que su plan es buenísimo, pero le hemos pillado el truco. Quiere a Aylén en Guadalix, y en previsión de que eso suceda se acerca a Aly para calentar sin quemarse. No es previsible que vaya a pasar nada entre Marco y Aly, por mucho que dramatice la cuestión Aylén.

Demasiado evidente sería un buen lema para resumir esta edición VIP. Si nos olvidamos por el momento de los episodios de celos, podemos resumir que Sergio ha anunciado que próximamente besará a Ivonne, y todo indica que Aylén está tan deseosa de ir a Guadalix como su novio Marco de encontrarse ahí dentro con ella, por lo que el italiano anda arrimándose tímidamente a Aly. ¿No tengo razón en que es todo muy obvio? Tanto como el acercamiento de Daniela a Elettra, congelado durante días y ahora recuperado. “Elettra no me lo pone nada fácil”, le confesaba Daniela a Aless anoche. Por eso fantasea con darle la vuelta a su previsible carpeta y liarse con Sergio, que ayer la besó en el jacuzzi. Puede que fuera un pico, pero tampoco lo vimos del todo bien. La tropa del sargento Matamoros se desmadra y calienta el agua del jacuzzi a las primeras de cambio.

Ayer me referí de oídas a la historia de Aly mentando la madre a Aída y luego tuvimos oportunidad de verla en la tira diaria de Divinity, lo cual me descubrió algún detalle de interés en esa historia. Primero que no fue Aída la que preguntó a Aly si había hecho porno alguna vez, sino todo lo contrario. La pregunta fue de Aly a Aída y esta respondió de forma desabrida, como es habitual en ella. “Yo no, eso te pega mucho más a ti”, decía Aída. Aly pasaba al contraataque: “Yo un par. Sí, con tu madre”. De inmediato Aly se dio cuenta de la barbaridad que acababa de soltar y quiso arreglarlo de forma un tanto infantil. “Con mi madre, he dicho”, añadía. A ver, no hay por dónde disculpar a Aly.

Hubiera quedado mejor Aly disculpándose, confesando que se le había ido la boca y le salió esa barbaridad tan inoportuna. En lugar de eso primero dice que ha dicho algo distinto a lo que todos escucharon, y luego se afana en convencer a quien le quisiera escuchar de que en américa decir “tu madre” no es ofensivo. ¡Venga, hombre! Que no somos tontos. Ni siquiera dice tu madre sino “con tu madre”. Ya la pregunta sobre el porno es atrevida, pero dado que había sido cosa suya no tiene sentido responder de esa forma cuando Aída se la devuelve. Y Mari Ángeles no tenía que haber participado en esa historia, diga lo que diga Aly. El sargento Matamoros terciaba diciendo que la propia Aída habla mucho de su madre. Se le ve el plumero a Matamoros, un sargento eficaz, pero con demasiados favoritismos. Por la noche afirmaba que veía a Alyson como una favorita. Aída quiso ponerle en evidencia por darles información del exterior y entonces matizaba que favorita para él. Se nota.

A pesar de la clara animadversión que demuestra Aly hacia Aída, lo cual podemos entender sin esfuerzo, parece que no está entre sus planes nominatorios para hoy. Si el equipo que nomina es el capitaneado por Aly puede que Aída termine teniendo menos votos de los esperados. Aun así, no parece que nada vaya a salvarla de salir a la palestra. Aída está también en ese equipo, por lo que no tendrá sus propios votos ni posiblemente los de Aly. Si no se hubiera enfrentado a Alonso es posible que tampoco los suyos, porque este concursante piensa que le beneficia tener a Aída en la casa para que concentre ella todos los odios. Ayer Aída y Alonso se reconciliaban de forma un tanto sui géneris. Ella cree que han hecho las paces, pero Alonso no dijo nada cuando ella propiciaba esa paz.

Con cara de perplejidad, sin ninguna gana de decir ni sí ni no, sino todo lo contrario, y metiéndose el dedo en la nariz repetidamente, Alonso pasaba de puntillas por la reconciliación con Aída. Ella le reprendió por las exploraciones nasales, y parece ser que quedó contenta con haber vuelto a poner paz con aquel a quien llamó de forma insistente Judas, aclarando que se refería a Judas Iscariote, que es el malo de aquella película del evangelio. Luego está Judas Tadeo, que era ‘cero dramas’, como Gibaja. No sé si con esta paz de cartón piedra habrá logrado Aída quitarse puntos de Alonso en las nominaciones de esta noche. Si no la nominase solo recibiría de Daniela, Aless e Irma. Lo dicho, no se salva. Y eso si Aly no cambia de opinión. Ayer pensaba nominar a las tres del sillón. Lo decía tan gráficamente, que no hacía falta estar mirando la pantalla para comprobar a quién se estaba refiriendo. Las tres del sofá suelen ser Irma, Ivonne y Emma.

Si Aly nomina como dijo ayer volverá a ganarme un poco. No es una cuestión generacional. De hecho, estoy más cerca de las del sillón que de Aly, aunque nadie lo diría (ejem). Siento desear que Irma sea nominada, o mejor que sea expulsada hoy, porque le veo como una madre y me produce cierta ternura. Además, cuando saca carácter y usa la ironía pienso que podría haber sido una buenísima concursante. Pero se ha quedado atornillada al sofá, y así no hay forma de defender su concurso. Algo parecido se puede decir de Emma, e incluso de Ivonne. Lo de esta es más clamoroso porque cuando intenta participar en algún lance de la convivencia es casi peor que si quedase quieta y callada. Ivonne compadrea con Aída y luego la hace un traje. Y todo ello sin despeinarse ni nada.

Discutían por la tarde en la casa si Belén Esteban es generosa. Los piropos de Aída eran contrarrestados por Matamoros, que se ausentaba para no tener que aguantar algunas cosas. No entraré en el fondo del tema porque ni lo sé ni me compete, pero sería bueno que dejasen de faltar a la verdad todos aquellos que ponen en valor la donación del premio de Belén como ganadora de GH VIP con el argumento de que lo dijo una vez acabado del concurso y no antes. Sencillamente es falso. Sí dejó caer en varias ocasiones que donaría el premio. Lo dijo con medias palabras, pero fue suficiente para que muchos lo pillásemos. Que no nos engañen más.

Moleskine del gato

Recupero una cosa sucedida la otra tarde. Para hacer publicidad de los cojines con forma de emojis fueron todos desfilando por el ‘confe’ para elegir un cojín y regalarlo a un compañero. Sergio le regaló a Aída el del mono que se tapa los ojos. Es uno de los monos sabios de la tradición japonesa. Mizaru, Kikazaru y Iwazaru tienen sus correspondientes emojis y, por tanto, sus cojines. Aída recibía agradecida el regalo y contaba la historia de los monos de forma algo equivocada. “Mi madre siempre me ha enseñado a ver, oír y callar”, decía. No es eso, pero es que tampoco es posible creer lo dicho. ¿Aída callar? Venga, hombre. Antes de eso, aseguraba Aída que no había visto nunca un emoji ni sabía lo que era. Cuando se ausentó todo el mundo dudaba de que eso fuera cierto. Y Elettra creyó tener la clave para desmontar la supuesta mentira de Aída. “La prueba es que conoce a los monos”, decía la italiana. Que la lleven al santuario de Toshogu, por favor. Comprobará que esos monos no son un invento de WhatsApp.

Aída cree que “las abejas y las avispas se juntan para procrear juntas”. Alguno respondió que entonces salían “abivejas”. O algo.

La pareja cómica de Alonso y Alejandro se sostiene por la gracia natural de este último. No obstante, ayer Alonso estuvo a la altura cuando se acercaba a la puerta del retrete y le decía a Alejandro: “Abre ahora, que estás dilatado”. Estuvo graciosa la escena, que terminó con Alejandro pidiendo a Alonso que abriese la boca y cerrase los ojos mientras abría la puerta con la escobilla en la mano.

Ayer Alejandro se puso letra a la canción ‘Margarita se llama mi amor’ a petición del sargento Matamoros. Después de eso definía perfectamente a Aída en la radio. Dijo así: “Usted es una falla que en cualquier momento provoca un terremoto o cualquier otro desastre natural”. Niquelao.

Esta noche tenemos una fiesta. Con Jordi González al frente. Tengo ganas.