Tutto, más rápido traicionando que triunfando con su música

Anoche descubrimos la vocación oculta de Tutto Durán. La música es su pasión, pero está dotado más para la traición. Usain Bolt y Michael Phelps son lentos corriendo y nadando (respectivamente) al lado de Tutto traicionando. Si el cristalero cantante fuera tan rápido para todo habría triunfado de verdad hace tiempo en el mundo de la música y no tendría que inventarse todo. Confieso que me da pavor la genta así. Ya sentí algo de miedo cuando le veía mentir con tanta facilidad. Que sí compuso este éxito en media hora, que si le han relacionado con J. Lo, que sí quiere volver de Miami. Será convincente el canario que el concejal le preguntaba la otra noche a Alejandro si merecía la pena ir a Miami. “¿Para quedarte o de vacaciones?”, preguntó el compositor. Como queriendo decir.

Si Tutto viajase de Miami a Madrid con tanta rapidez como traicionó anoche a sus socios en las nominaciones a estas horas le hubiera dado tiempo a ir y volver varias veces. Ni diez minutos tardó en asestar certeras puñaladas a Toño una vez terminadas las primeras nominaciones. Es de confiar que se marche expulsado con semejante rapidez, aunque habrá que esperar hasta el jueves para ello. Para Tutto estas primeras nominaciones pueden ser también las últimas. Lo merece por desmarcarse del pacto nominatorio en cuanto se vio nominado junto a Toño y escuchó la celebración del público en plató al saber que el representante se sentará en la sala de expulsión dentro de una semana.

Pero Tutto no solo merece ser el primer expulsado por su temprana traición. ¿Qué digo temprana? Rauda, veloz, diligente, apresurada y torrentera. Pero no solo por eso. También lo merece por pactar a medias y no respetar lo pactado. Por aclarar innecesariamente a Irma que pensaba nominarla, pero no iba a hacerlo finalmente, lo cual es falso. Por malograr un buen pacto con el que no habría podido evitar su nominación, pero sí subir a un nominado más. Por no tener ni idea de nada, llegando a afirmar que la audiencia aprecia menos a Emma que a Irma. Porque aparte de ser tan eficaz mintiendo como traicionando, por lo demás ha sido un mueble incapaz de aportar nada en estos primeros días de convivencia en esa casa. Porque las canciones de Tutto superan en azúcar el Máximo Diario Recomendado. Y porque, además de todo, es un no VIP en una edición VIP. Rareza que podemos corregir mandándole a su casa a seguir componiendo mientras los demás le olvidamos en paz.

Aunque parezca difícil de superar, lo más feo de la noche no fue que Tutto vendiese a Toño tras las nominaciones, después de llevar cuatro días planeando junto a él y Alejandro una estrategia nominatoria para intentar salvar su culo. Más feo todavía me pareció lo de Alonso Caparrós mandando a un campo de refugiados a Elettra. Alonso es un lobo con piel de lobo que ha sabido elegir casualmente bien su apodo. Se hace llamar “señor puerro”, lo cual no ha explicado que yo sepa. El otro día le preguntaba a Aly cómo se dice “puerro” en inglés. La americana no estaba segura, pero creía que “leek”. Efectivamente es “leek”, palabra cuya segunda acepción es “mirada de hombre malo”. Ahí lo dejo.

En la razón esgrimida por Alonso para nominar con dos puntos a Elettra vino a decir que no le hace falta el dinero del premio, como si GH VIP fuera una ONG. No fue el único en utilizar ese argumento. El propio Tutto comparte esta peregrina idea, solo que la expresó de forma menos ofensiva que Alonso. Este dijo lo siguiente: “Teniendo en cuenta que la motivación no es económica ni hay un afán de conseguir algo, de seguir una trayectoria sino de vivir una experiencia. Yo creo que lo más aconsejable para mí segundo nominado es que viva una experiencia, por ejemplo, de tres meses en un campo de refugiados repleta de diamantes, ¿no? Si después de esos tres meses vuelve y sigue manteniendo, digamos, esa línea… pues mira, la aplaudiré porque todo el mundo tiene derecho a vivir como quiera. Pero yo creo, y en este argumento hay un tono un poco paternalista, que es lo mejor que le podría pasar”.

Si el lector sigue ahí tras la parrafada igual se ha imaginado a quién le estaba dando sus dos puntos Alonso. Después de tan intrincada explicación aún tuvo el ‘súper’ que preguntar: “¿Y el nombre es?”. Alonso es de esas personas que se creen mejor de lo que son. Estoy convencido de que él se considera buen orador y anoche salió del ‘confe’ encantado con sus discursos. Apuesto a que especialmente por este dirigido a Elettra con tanto veneno como demagogia. Lo que no sabe es que no hay ni una sola frase coherente y bien construida. Eso tiene más delito que la estupidez esa de mandar a nieta heredera del imperio Lamboghini a un campo de refugiados “repleta de diamantes” para que mantenga esa línea al volver. ¿Qué diablos querría decir? Posiblemente ni él mismo lo sabe.

Todo esto que cuento ocurría después de que los integrantes del equipo blanco intentasen cocinar unas porras para mayor deleite de Terelu Campos. Temí que fuera a mandar a la mierda a los responsables del programa, lo cual evitó posiblemente por tener menos confianza con ellos que con su señora madre. Después de media hora el resultado de lo cocinado por Irma, Emma, Ivonne, Alejandro, Aless y Daniela tenía pinta de cualquier cosa menos de porra. La propia Terelu eligió lo de Irma tras una cata a ciegas. Es evidente que debió ser por el sabor porque a la vista parecían unos intestinos. Otras creaciones parecían cosas peores. El premio para Irma fue una porra de oro que parecía un mojón pintado de purpurina. Y también un privilegio en las nominaciones que la audiencia decidió que fuera presenciar las de todos sus compañeros, elegido por la audiencia frente a la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

Si el privilegio de Irma hubiera sido la inmunidad veo a Elettra como salvada segura, con lo cual hubieran subido a la terna de nominados Alejandro e Ivonne, haciendo compañía a Toño y Tutto. Ya veremos después que las dos tes sumaron anoche tantos puntos nominatorios como todos los demás juntos. Esta vez acertamos al elegir que Irma presenciara las nominaciones, lo cual hizo con un cuestionable comportamiento. Lo digo por sus miradas intimidatorias hacia sus compañeros y la mala educación al intentar interrumpir el discurso de Tutto y algún otro amago semejante. La peculiaridad de este privilegio ganado por Irma friendo porras es que debía llevar las cuentas de lo nominado porque sería ella la que comunicase a sus compañeros la terna de nominados. Si se equivocaba, como así sucedió, el programa no diría nada.

Debió prestar más atención Inma, que ni siquiera hizo intento de sumar mentalmente los votos. Así resulta imposible acertar. Los dos más votados eran evidentes, pero Irma no fue capaz de dar con el tercero. Según ella, podría haberse un empate entre Alejandro e Ivonne, algo que es cierto. Se le escapó que Elettra tuvo un voto más que esos otros dos, por lo que es la tercera en disputa. También sembró la duda en Marco, dudando sobre si estaba nominado o no. Los pobres Alejandro, Ivonne y, en cierta medida, Marco vivirán con innecesaria angustia la semana igual que Elettra se evitará preocupaciones, ignorante de su nominación. Esto abrió un debate en la casa sobre si Irma no recordaba realmente las nominaciones o no quiso decirlo. Me llamó la atención que no solo Toño dudase de Irma. Creo que su entusiasmo como palmera de Terelu le puede pasar factura a esta concursante, a la que anoche solo Marco se atrevía a nominar, lo cual hubo de hacer delante de sus propias narices.

Anoche pudimos añadir una nueva falacia al universo Gran Hermano. Aparte de confirmar que algunos concursantes siguen acusando a otros de ser “estrategas” como un insulto, ahora resulta que empezar a jugar a los cuatro días de encierro es demasiado pronto. Según eso, en un torneo de póker se supone que se deben perder las tres o cuatro primeras partidas para tomar carrerilla después y confiar en una buena racha duradera. No hay límites para el absurdo. Esto es un concurso en el que se comienza a jugar desde el primer día, y particularmente desde la primera nominación.

Otra falacia que se está manejando en esta edición VIP es que Toño y Alejandro se han marginado ellos mismos. No incluyo a Tutto porque él mismo decidió anoche salir de ese círculo después de pactar las nominaciones con sus dos compañeros. Se marginan ellos y nadie más, se dice. Porque claro, que les echaron del dormitorio rojo la primera noche debe ser algo que nos estamos inventando. Lo mismo con que no les quisieron elegir para formar parte de ninguno de los dos equipos de la primera prueba. Y anoche no les nominaron en masa, particularmente a Toño, representante del reverso de la fuerza, el hijo putativo de Endesa (por lo de la mala energía).

Observatorio de nominaciones

Así fue el reparto de votos en estas primeras nominaciones:

Irma > Toño (3), Marco (2) y Tutto (1)

Ivonne > Toño (3), Tutto (2) y Alejandro (1)

Elettra > Tutto (3), Toño (2) y Alonso (1)

Aless > Toño (3), Tutto (2) y Alonso (1)

Emma > Toño (3), Marco (2) y Tutto (1)

Toño > Ivonne (3), Elettra (2) y Marco (1)

Aly > Toño (3), Alejandro (2) y Tutto (1)

Marco > Toño (3), Emma (2) e Irma (1)

Tutto > Ivonne (3), Elettra (2) y Aless (1)

Alonso > Tono (3), Elettra (2) y Marco (1)

Alejandro > Elettra (3), Ivonne (2) y Marco (1)

Daniela > Toño (3), Alejandro (2) y Alonso (1)

Sergio > Alejandro (3), Toño (2) y Tutto (1)

Nominados definitivos: Toño, Tutto y Elettra.

No solo explicaron sus nominaciones utilizando el argumento del dinero que le sobra a Elettra. En relación a Toño utilizaron otro argumento igual de peregrino: la mala energía. Varios coincidieron en esto de la energía que mencioné antes, tan sobrenatural como el huevo de obsidiana de Daniela. Si juntamos la mala energía con la “oscuridad tenebrosa” de Alonso más que analizando Gran Hermano parece que estuviéramos hablando de Harry Potter. “Confiaba en encontrar en su mirada al compañero que fue de colegio y solo veo una oscuridad tenebrosa”, afirmó Alonso en su turno de nominaciones.

Lo curioso es que la noche anterior, durante la fiesta, Alonso respondía a una pregunta de Toño que seguía viendo en él a aquel compañero del colegio. Este concursante se mueve en la mentira como pez en el agua. Un rato antes de comenzar la gala aseguraba a Toño que no le iba a nominar. Luego se vanagloriaba de su mentira hablando con el representante. De mal en peor.

Y un último argumento nominatorio. Aless nominó a Tutto porque “no sabe integrarse con los demás”. Llama la atención que un luchador contra el bullying utilice semejante argumento.

Moleskine del gato

Que alguien le diga a Toño que no repita más lo de “espartoño”, por lo más sagrado.

Elettra afirmaba ayer: "Mi papá es para mí el hombre perfecto". Adivinen el complejo que padece Elettra. El complejo de Electra, no podía ser otro.

Me quedo con este diálogo de anoche entre Toño y Alejandro, dos tipos con buen humor y retranca. Toño: “Tutto nos ha hecho cambiar las nominaciones 80 veces”. Responde Alejandro: “Es que tiene sentimientos. Nosotros no”.

Y termino con un documento gráfico inédito. Estos fueron los tres puntos auténticos de Alejandro en las nominaciones. O, al menos, lo que le hubiera gustado nominar realmente.