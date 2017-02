Vida idílica en la casa de GH VIP

La vida es idílica en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Los días transcurren en paz entre un grupo de concursantes desinteresados, cuya principal motivación es convivir con otras personas viviendo una experiencia única. Se trata de un retiro lleno de espiritualidad y buenas intenciones, donde nadie dice una palabra más alta que otra y todos cuidan con mimo hasta el último de los objetos, más incluso que si fueran suyos. Generosos, desprendidos, entregados al bien común y no al personal, los habitantes de la casa mantienen un trato entre ellos de respeto y admiración mutua. Pueden presumir todos de formas exquisitas y una educación ejemplar. A la última en incorporarse la recibieron con los brazos abiertos y en seguida se ha hecho un hueco para ella tan grande como el lugar que ocupa ya en sus corazones.

A algunos les gustaría que yo contase cosas como estas del párrafo anterior. Lamentándolo mucho, nada tiene que ver con realidad. Por tanto, no va a ser posible. Como vengo haciendo los últimos 16 años, mi compromiso es contar la verdad, siempre bajo mi particular punto de vista. Este modesto cronista lo ha hecho desde el principio igual, sin escamotear la realidad. Dulcificar las cosas que pasan es una manipulación mezquina, que no se justifica nunca. Da igual cuáles son las consecuencias. Estoy preparado para todo. Además, no se pueden poner puertas al campo. La verdad siempre se abre camino. Y el sol sale cada día.

Por todo lo dicho, ayer conté que Elettra arremetió contra el mobiliario de la casa, algo que vimos íntegramente y con detalle en el Debate. El relato está siendo fiel a la realidad, tanto en resumen como en los vídeos de prime time. Ninguna queja a ese respecto. Se trata de un relato coincidente con el que aquí se puede encontrar. Crónica de una realidad compleja de la que no podemos ahora renegar porque en alguna medida lo habíamos pedido. Alguien que agite el avispero, pedía este gato desesperado. Y entonces apareció Aída Nízar. Protestar ahora porque el ambiente en la casa es irrespirable y el enfrentamiento se hace incómodo no parece justo. Parecemos la gata Flora, que cuando se la meten chilla y cuando se la sacan llora.

Defiendo que Aída debe quedarse en la casa aun sabiendo que está como una auténtica regadera. Es admirable su capacidad para levantar una casa paralizada y sumida en el más absoluto de los aburrimientos, con la excepción de las locuras de Alonso y el buen rollo que transmitía el dúo formado por Toño y Alejandro, disuelto de forma tan prematura. A pesar de sus excentricidades y la parte más forzada de su papel (que casi parece una caricatura de sí misma), le hago la ola a Aída porque gracias a ella tengo cosas que contar cada día. También porque ha logrado desenmascarar a algunos concursantes sin apenas esfuerzo. Hace tan solo unos días Aly era una chica polivalente y dulce que toca el guitalele mientras canta de manera tan suavecita que enamora. Hoy Aly es una tipa ordinaria que escupe en el fregadero y se comporta como una pandillera provocando de mala manera. ¿Lo habríamos descubierto sin Aída? Probablemente no.

Dicen que Aída saca lo peor de cada uno, acusación que también le hicieron la pasada edición a Carlos Lozano y este supo encontrar rápidamente la mejor respuesta: “Si saco lo peor es porque lo tienen”. Exacto. Si no llega a ser por Aída lo más probable es que no hubiéramos descubierto a la auténtica Alyson. El precio a pagar es que de una convivencia agradable y bastante tranquila hayamos pasado a una guerra fría que se calienta en cuanto Gran Hermano plantea cualquiera de las habituales actividades en directo, ya sean posicionamientos, alegatos o lo que sea. Por eso me parece injusto e incoherente que ahora protestemos porque se ha acabado la tranquilidad y han llegado los insultos o las malas formas.

Anoche Elettra lograba sacar de quicio a Alejandro, a quien no habíamos visto reaccionar con tanta energía preguntando que le ha hecho él a la italiana. La respuesta es nada. Elettra carga ahora contra el músico porque ha dicho lo que piensa de Daniela, que le transmite malas vibraciones. Daniela intentó anoche recuperar su rol de mediadora. Es una de sus pieles, tan mudable e inconsistente como el resto. La frustración por no lograr la atención de Aída y Alejandro debió ser lo que la hizo llorar desconsoladamente, según contaron. Luego ahogaba sus penas en el jacuzzi, y lo hacía vestida con la misma ropa que había tenido puesta toda la tarde en la casa. Ese jacuzzi debe ser radiactivo. Chernobil a su lado era un paraíso ecológico.

En ambos bandos cualquier cosa del otro vale para sacar las cosas de quicio. Es absurdo que Aída y Alejandro cuestionen si Elettra es en realidad una Lamborghini, aunque tiene cierta justificación toda vez que el programa ya les ha engañado con Tutto, supuestamente una estrella internacional de la música. Elettra reacciona amenazando con la intervención de sus abogados. Alguien debería explicarle que está participando en un juego que tiene mucho (casi todo) de psicológico, y parte de ese juego puede ser poner en duda que su apellido sea ese. Por otra parte, se equivoca la italiana cuando no aclara su auténtica vinculación a la famosa marca fabricante de coches deportivos y de competición.

Cuando Aída va a preguntarle por el Lamborghini Galaxy, supuesto prototipo de la marca cuyo nombre propuso Alejandro, debió aclarar Elettra que su familia vendió la fábrica de coches hace décadas. En la actualidad, después de haber pasado por tres o cuatro propiedades distintas y haber estado incluso en bancarrota, Lamborghini es una marca del grupo Audi Volkswagen. O sea, ahora es de propiedad alemana, no italiana. Esto no quiere decir que el imperio Lamborghini haya mermado, cosa que desconozco. Pero ahora se dedican al vino. De los coches solo queda una especie de museo junto a sus viñedos, y es que el abuelo de Elettra fue un rico coleccionista de coches de lujo.

Unos y otros están tensando demasiado la cuerda, solo que unos al menos nos están entreteniendo. El cebo del Lamborghini Galaxy tiene gracia. Ver a Elettra acusar a Alejandro de no haber conseguido nada con más de cincuenta años no tiene ninguna, además de ser falso. Ya quisiera ella ir a Eurovisión y relacionarse con lo más granado del mundo de la música, de Julio Iglesias a David Bisbal. Elettra cae en el mismo error que otros VIP anteriores, despreciando el formato en el que está participando. Me recuerda a aquella Rosa Benito que se burlaba de Carlos Lozano por estar donde ella, participando en el reality que ha cambiado la historia de la televisión en todo el mundo. Como si fuera motivo de descrédito.

Elettra considera que Alejandro debería avergonzarse por estar en Gran Hermano “a su edad”. ¿A su edad? ¿Acaso está esa experiencia reservada solo a los jóvenes? ¿Qué tiene de malo participar con más de cincuenta años? Es indignante el mal concepto que tienen algunos del programa en el que participan. Elettra lleva con este tres realities (si podemos llamar así a los anteriores) y le espera otro en Colombia al finalizar GH VIP 5. Está satisfecha con su carrera televisiva, pero cree que Alejandro o Aída deben avergonzarse por estar ahí. Si alguien lo entiende le regalo esta joya italiana. No se admiten devoluciones. De nada.

Se saca punta a todo, hasta el límite de lo absurdo. La prueba de esta semana es ‘Cría como puedas’ y tendrán que cuidar a unos bebés. El domingo escogieron sus pruebas de la rana y están embarazados Sergio, Ivonne, Aly, Irma, Aída y Marco. Anoche debían elegir pareja, por lo que Marco sacará su bebé adelante junto a Aless, Aída con Alejandro, Irma con Emma y Aly con Elettra. Además, Sergio, Ivonne y Daniela formarán una familia poliamorosa, con dos embarazos a la vez.

Sergio se ha procurado no estar muy separado de Ivonne, no fuera a ser que se malogre su carpeta. Sus planes son besarla en quince días. Apenas lo tiene planificado el concejal. El resto de posibles carpetas han quedado separadas por la prueba. Y llama poderosamente la atención la pareja entre Aly y Elettra, que hace apenas diez días estaban enemistadas a muerte. No hay nada como tener un enemigo común para limar asperezas y pasar por alto viejos enfrentamientos. La prueba puede ser divertida. Los embarazos se pusieron ayer un bombo equivalente a los siete meses, y el día menos pensado se producirán los correspondientes alumbramientos. Estoy deseando verlo.

El primer motivo de crítica relacionado con la prueba fue un comentario de Aída que se ha sacado de quicio sorprendentemente. Cuando Ivonne descubrió que le tocaba hacer de embarazada bromeó ironizando sobre su experiencia personal. Su comentario fue: “Pues nada, yo madre soltera”. Lo dijo sonriendo, como una broma sin mayor importancia. Aída entonces canturreó: “Siempre se repite la misma historia”, lo cual ha sido interpretado como una gran ofensa. Aída no hizo sino seguir la broma que había hecho Ivonne sobre su propia realidad. Ya aclaró la venezolana que no le había molestado lo de Aída, pero siempre los hay más papistas que el Papa y no dudaron en sacar punta a esa parte de la broma. Y así todo, amigos. Unos pueden hacer lo que les place, mientras otros han de ser crucificados hasta por querer respirar.

Caiga quien caiga no dejaré de repetir que en esa casa se está practicando la cultura del acoso. Y también que veo poca autoridad. No se deberían tolerar gestos como el de Elettra ayer derramando sobre el suelo el líquido de color con el que llenaron las vasijas con la predicción de cada concursante sobre quién piensan saldrá este jueves. Más peligroso me parece que se acerque a escasos centímetros de la cara de Alejandro, mientras grita como una loca. Es una provocación de matón de barrio que debería evitarse. Recordemos que a Luis y Omar (GH 15) les sancionaron con una tarjeta amarilla por algo parecido. Aunque nunca supimos lo que comportaba la sanción, al menos lograron que la cosa no fuese a más. Lo más lamentable es que anoche Sergio y Aless en momentos diferentes se atrevieran a sugerir que Alejandro estuvo a punto de agredir a Elettra, cuando ni siquiera se levantó del sofá.

Supongo que concursantes como Aly o Elettra consideran las cosas que ellos dicen más oportunas que lo de Aída siguiendo la broma de Ivonne sobre su maternidad. Antes de saber que la prueba de esta semana estaría relacionada con la maternidad se reían las dos mencionadas hace unos días de que Aída no sea madre. “No tienes hijos y nunca los tendrás”, decía Elettra. Aly daba una personal interpretación de por qué esto es así. Entre risas, decía esto: “Porque eres una amargada y tú útero es un ambiente ácido”. Me quedo sin palabras.

Moleskine del gato

Decía Elettra anoche: “Si Alejandro se queda vamos a hacerle pasar la peor semana de su vida”. Se relamen pensando que Aída va a ser expulsada este jueves y han puesto a Alejandro en su objetivo. Tenemos que evitarlo. Hay que conseguir que Aída y Alejandro se queden en la casa y rabien hasta reventar del todo al verles volver de la sala de expulsiones.

Los porcentajes ciegos se han movido bastante en un día. El domingo estaban así: 43,2 %, 42,2 %, 12,0 % y 2,6 %. Dos muy igualados en cabeza, destacados sobre el resto. Sin embargo, anoche eran estos otros: 44,6 %, 37,5 %, 14,5 % y 3,4 %. Han subido todos menos el segundo. No me atrevo a ponerle nombres, aunque sospecho que Alejandro es el que está en torno al 3 %. Sospecho y deseo que así sea.

Si no va a haber sanciones, al menos deberían enseñar en la casa las imágenes de momentos como el de anoche, con Elettra de nuevo ladrando y haciendo la oveja (lo cual se le da muy bien), actuando como auténticos pandilleros. Como nadie se salva del todo, que el grupo vea esas imágenes puede ayudar a que eviten repetirlas. Aunque, sinceramente, dudo mucho de que con personajes como Elettra fuera a servir para algo.