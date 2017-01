Se buscan miembros para completar alianzas

Este casting que tanto nos ha gustado no solo aporta diversidad y armonía, también está sirviendo para descubrir la utilidad de algunos recursos que el programa mantiene desde hace mucho y no habían llegado a convencernos. Anoche estrenaron la radio y se hizo con los mandos Daniela Blume. El resultado fue un programa entretenido, con gracia, agradable de escuchar. Me bajaría ese podcast para escucharlo en el metro. No quiero parecer exagerado, pero puedo asegurar que estoy deseando escuchar la próxima sesión radiofónica desde la casa y ahora lamento que no lo hagan cada noche. Sin embargo, hasta ayer la radio era ese estorbo que interrumpe la acción, una ofensa para los que somos amantes de ese medio porque casi todos se comportaban como caricaturas de locutores delante del micrófono, engolando la voz e impregnando su discurso de un tono tan viejuno como absurdo.

No fue mérito solo de Daniela, la acompañaron Aless, Alonso, Aly y algunos más. Mientras tanto, media casa dormía. La radio comenzó a media noche. Destaco tres nombres, e incluso añadiría a Alejandro, porque ellos contribuyeron a hacer buena radio. Sí, amigos, es lo nunca visto: buena radio en Gran Hermano. A estas alturas todavía podemos descubrir cosas nuevas, con evidente sorpresa. Marco trajo recuerdos de la radio que se suele escuchar en esa casa. No hay color. Viéndoles disfrutando y divirtiendo a los demás, no puedo evitar dejar fijado en mi retina este grupo. Ya sé que es pronto, pero a día de hoy, con poco más de un día de travesía, rescataría de un naufragio a Daniela, Aly, Aless y Alonso.

Hablando de naufragios, Alonso decía ayer por la tarde que no viajaría en un barco pequeño, pero sí en el Titanic. Luego, en la radio, Alejandro se transformaba en Limoncello para plantear un asunto con cierta profundidad. “Hay que confiar en la confianza”, decía Abad. La confianza de Alonso es excesiva y termina chocando con un iceberg, aunque ahora dicen que al Titanic lo hundió otra causa. En todo caso, chocar contra un iceberg es más fastidioso que hacerlo contra el vidrio de una puerta. ¿No es cierto, Ivonne?

Aunque lleven poco tiempo se empiezan a apuntar posibles alianzas, incluso posibles carpetas. No está fácil la cosa carpetil porque solteros hay pocos, como dije ayer. Acerté señalando a Sergio, a quien ayer también apuntaban Daniela y Aly. Incluso hacían conjeturas sobre las posibles candidatas. Daniela se autodescartó, aunque sea la primera vez que está sin pareja desde que tenía 14 años. Me paró en esto unas líneas porque lo merece. Tener pareja con 14 años es mucho más precoz de lo que hubiera podido imaginar. Dejando ese espinoso tema al margen, no sé si solo yo interpreté lo que dijo María, la amiga que defiende a Daniela en plató, como si fueran pareja. Cuando Jordi pregunta desde cuándo conoce a Daniela, María respondió que año y medio, pero “todos los días”. ¿Son amigas todos los días? O los nervios le jugaron una mala pasada o quiso decir otra cosa. Por ejemplo, que se quieren todos los días, por así decirlo. En eso pensé yo.

Volviendo al concejal soltero, Daniela y Aly piensan que Elettra puede ser la candidata, aunque dicen que él le hace ojitos a Ivonne. Casi un cuarto de siglo de diferencia entre la edad de uno y otro. Lo de Meri y Alain no era para tanto. Pero podría ser, todos hemos conocido relaciones con más diferencia de edad. También hablaron de lo que a muchos nos había parecido ver entre Daniela y Elettra. Ya conté ayer que aquella no había dejado opción a la italiana, eligiendo por ella la cama al lado de la suya. Primero comentó Aly que le parecía maja chica Elettra, a lo que Daniela respondió: “Sí, me gusta”. Claramente asertiva, no se limitaba a confirmar lo dicho por su amiga sino que directamente dejo deslizar un significativo “me gusta”. Y esto no es Facebook, amigos. Un rato más tarde matizó diciendo que lo suyo con la italiana era tan solo una broma. Pues vaya.

Tal vez no sepa Daniela, o igual sí, que aquí fuera algunos están a la expectativa de que ocurra algo entre dos chicas en esta edición. Se ha comentado antes de la gala de presentación del pasado domingo. No me gustaría que les condicionaran los comentarios previos, pero estaría bien la historia. Al menos podría escribir sobre algo inédito en Gran Hermano, igual que lo de la radio hoy. Otras relaciones son posibles, pero tal vez menos atractivas. También debemos reconocer que unos buenos cuernos retransmitidos en directo nos dan cierto morbo. No es que estemos esperándolo, aunque siendo realistas es algo que puede pasar. De momento, veo extremo cuidado en Marco, evitando contacto físico de cualquier tipo con las mujeres, en particular con Ivonne. Alonso, sin embargo, tiene una relación de normalidad con todos, independientemente de si son chico o chica. Lo mismo veo en Toño. Mejor esto que estar a punto de extirparse los brazos, lo que parece quisiera hacer Marco.

Confieso que agradezco las pocas posibilidades de carpeta existentes. La excesiva atención prestada a las historias de amores no le ha hecho ningún bien al programa en sus ediciones convencionales. Es una ventaja que tiene el GHVIP, al tener una edad media bastante superior entre sus concursantes. Perfecto para fijarse más en las alianzas que puedan ir surgiendo. En eso también es diferente el GHVIP. Aquí es fácil ver alianzas bien pronto, incluso el primer día. Lo que algunos ven como un inconveniente este gato analítico lo interpreta como una diferencia con el formato original. Casi todos los concursantes se conocen de antes, lo cual ya condiciona las alianzas, o puede hacerlo. Incluso pueden haberse puesto en contacto previamente, pactando algún tipo de estrategia común.

Se ha hablado de si Toño incumplió las reglas del programa por comunicarse con algunos de los que serían sus compañeros antes de verlos en la casa. Mi información es que la cláusula de confidencialidad solo les compromete a mantener en secreto su participación en el programa, y deja de tener aplicación cuando son el propio programa y el canal que lo emite quienes comunican oficialmente el nombre del concursante. Siendo oficial que Toño era concursante ya no hay confidencialidad que valga. Y hasta donde yo sé, las reglas no dicen nada sobre posibles comunicaciones entre futuros concursantes. Sería un esfuerzo baldío intentar evitar posibles pactos previos, porque bien podrían utilizar personas interpuestas u otros métodos. Diría que es algo implícito y posible en el formato con famosos.

Como digo, no es necesario que se hayan comunicado los días anteriores para que haya más posibilidades de establecer una buena conexión entre concursantes que se conocen de fuera. No veo el problema. Insisto que es algo consustancial, que no puede sorprender a nadie. Imposible que a Daniela le resulte igual de fácil conectar con Sergio, al que no conocía personalmente ni había visto nunca antes, que con Toño, al que sí conocía. Y mucho más fácil que conecte con Aly, compañera suya en la radio durante años. Aunque bien podría ser al contrario, si hubieran tenido una mala relación profesional, lo cual está al cabo de la calle. Eso sí, conocer la relación que tenían de fuera nos puede ayudar a adivinar próximas o futuras alianzas.

De momento, los dos tríos que apuntaba ayer parecen desmoronarse un poco. Al equipo de los chicos (“popurrí, popurrí”) parece que se le cae Alonso. No será tan fanático de las cintas de cassette. O algo. Alonso tuvo ayer detalles que me gustaron mucho. Veo en él la sombra de Carlos Lozano y creo que le gustaría ser como él de mayor. Esto es un impedimento que solo puede reparar el propio Alonso. De todas formas, ya digo que empiezo a descubrir cosas, y me gusta lo que veo. Alonso es observador. Muy observador. De momento anda recopilando información, escaneando a todos sus compañeros hasta el máximo detalle. Lo demostró anoche en la radio. Ya sabe cómo duermen todos y hasta se ha fijado en que Daniela tiene el dedo meñique de ambos pies montado sobre los otros dedos. Ser observador no hace un buen concursante, pero no se puede ser buen concursante sin tener dotes de observador.

Lo que más me gustó en Alonso fue su discreción y modestia en la radio. Podía haberse atornillado a la silla, como lo hizo Daniela. El gran resultado hace que no lo vea mal, todo lo contrario. Pero en otro caso estaría hablando de las ganas de sobresalir por encima del resto. Alonso evitó dar esa sensación cediendo el micrófono todo el tiempo a los demás, no acaparando, prefiriendo estar en un discreto segundo plano. Lo interpreto como generosidad. No parece Alonso dado a pisar a los demás para destacar. Me puedo equivocar, pero esta sensación de dio ayer. Esto unido a su detallada observación de la realidad que le rodea y que se hay desmarcado del grupo cassette son cosas todas a su favor.

Al grupo cassette se les podía unir Tutto, pero es que el canario anda muy desubicado. No sé si será descubierta su trama de falso famoso, pero de momento no está metido en su papel. Le viene grande el encargo. Es más, diría que le viene grande el programa. Por su parte, Toño y Alejandro están teniendo conversaciones interesantes la mayor parte de las veces. Solo veo el inconveniente de que lleguen a cansar al espectador por tratar siempre el mismo tema. Más que hablar de música, que también, suelen hablar de estrategias comerciales. Para Alejandro el reciente fallo de Maria Carey en una actuación televisada desde Times Square, en Nueva York, es algo premeditado y provocado como un revulsivo para la carrera de la cantante. Son cosas interesantes, pero insisto que el riesgo es no salir de ese bucle y aburrir hasta a las ovejas.

El trío de chicas (“popurrí, popurrí”) parece sufrir la baja de Elettra, que va por libre. Ayer la vi más cerca de las más maduritas ( Irma y Emma) que del team danialy. Y ahí si te despistas un poco pierdes comba. Iba a decir que se busca candidata para unirse a este equipo, pero en realidad lo tienen mucho más fácil con Aless. El polifacético Gibaja lo tiene todo para formar tándem con Daniela y Aly. Conoce bien a las dos, diría que más a la americana. Su conexión con Daniela es asombrosa. Lo cierto es que eso de grupos de chicos y chicas solo vale para jugar a ‘Furor’ (ayer jugaron a las películas, todo un clásico de los primeros días en Gran Hermano, y Alonso no hizo intento de imponer su juego, lo cual también va apuntado a su favor). Este grupo necesita un buen complemento, otra mente pensante que se una a Daniela (no lo espero en Aly, menos en Aless). ¿Candidatos? Alonso, Alejandro, Toño… ¿Alguna preferencia?

Moleskine del gato

Sergio dice que le gusta tener un cuerpo "esterilizado". Y profiláctico, imagino. El concejal promete mucho, y nada bueno. Espero el día que alguien le pregunte por el último libro que ha leído. Los políticos de ahora no solo son ágrafos sino que tampoco leen. Y si es político y “viceverso” ni te cuento.

La chapa que ayer le metió Toño a Alejandro de buena mañana fue más que importante. Toño no duerme apenas, en eso se parece a este gato. Esta madrugada andaba en la elíptica a las 3 de la madrugada, y ayer madrugó más que nadie y en cuanto vio pasar a Abad se colgó de él para casi todo el día. De momento uno es la sombra del otro. Falta saber quién hace de concursante y quién de sombra.

Esta noche tenemos la segunda parte de la primera gala. En Guadalix estará Lara Álvarez y Jordi en plató. Yo no me lo pierdo.