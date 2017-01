Si la dejamos, Elettra se carga la edición

Esta madrugada y apunte el lector el siguiente panorama: Aly, Alejandro, Tutto, Toño, Alonso, Sergio y Marco en la sala de pruebas ensayando la canción que mágicamente compusieron ayer Tutto y Alejandro. Por ser fieles a la verdad, debo decir que más bien Alejandro. Eso sí, con la ayuda del canario y basándose en las expresiones y pensamientos sugeridos por todos en una tormenta de ideas a primera hora de la mañana. Un solo día para componer una canción que no suena nada mal me parece una heroicidad. Sigo situando concursantes en la escena. Irma y Emma ya se habían ido en la cama. Y los que faltan intentaban prolongar una fiesta que celebraba el cumpleaños de Aless Gibaja. Daniela, Elettra e Ivonne eran las únicas que aun aguantaban al propio Gibaja en su fiesta pink e insoportable.

Lo que ocurría después es menos importante. Solo con la composición de lugar hecha podemos sacar conclusiones muy aproximadas sobre cómo se está moviendo la casa. Faltaría concretar que las durmientes hacen piña con las que lograban anoche aguantar durante horas a un Gibaja en estado puro, cantando todas las malditas canciones y rebosando egocentrismo por cada poro. Aless es de esas personas que en lugar de disfrutar el momento viven para perpetuarlo en una foto. Anoche le felicitaban cantando y al terminar pedía que volvieran a empezar para poder grabarlo. Si no está grabado es como si no hubiera pasado, debe pensar.

No hace falta señalar que la única chica que escapó en cuanto pudo al tormento de Aless fue Aly, que ayer tuvo un interesante día de confesiones, principalmente con Alonso. A Aly le parece que está siendo desplazada del grupo de Daniela. Y hablo del grupo de Daniela porque a la americana le parece, igual que a mí, que es así. “Creo que Daniela es la jefa de la pandilla esa”, afirmaba Aly. Decía esto después de haber hecho otra importante confesión: “Hoy prefiero que se vaya Elettra porque tiene mala vibra”. Es verdad que se posicionó el martes tras Toño, lo cual no quiere decir otra que entonces deseaba la expulsión de este concursante y ayer la de la italiana. Sencillamente cambió de opinión, lo cual es bien sano.

Aly se desmarcaba de “la pandilla esa”, lo cual decía con evidente desprecio. Además, desea que una de sus componentes fuera expulsada. Está claro su posicionamiento, o más bien su no posicionamiento. No podría decir con quién va, pero sí con quién no desea ir bajo ningún concepto. Aly ha visto como Elettra empezaba a ignorarla simplemente porque sospechó que podía haberla nominado. Así es su limitado raciocinio: si me nominas estás muerto. Lo mismo que dijo el martes sobre Toño, Alejandro, Tutto y Alonso. Los tres últimos están influidos por Toño, porque tiene que haber un representante del mal. Toño ordenando a Alonso lo que debe nominar. Hay que tener una profunda miopía y ninguna intuición.

Que Aly se desmarque de la pandilla Blume y a continuación aclare que no necesita formar parte de ningún grupo es una muestra de su independencia, aunque es mucho más que eso. Está avisando de que ella va por libre, pero no quiere nada con una parte importante de la casa. Marco y Sergio están cerca de esa pandilla, aunque en este caso las reflexiones de Aly atendían más a la atracción que puede sentir por ellos dos. De Sergio decía que lo ve como un niño, algo en lo que también coincido. Y Marco le gusta muchísimo, pero tiene novia y “aquí dentro no me quiero acercar”, decía. El matiz de “aquí dentro” es importante. O lo entiendo yo mal, o quiere sugerir que sin cámaras de por medio no tendría inconveniente en ir por él, aunque tuviera novia. Aunque seguramente tampoco lo haría porque no tiene seguridad que sea mutua la atracción.

Elettra es la máxima responsable del distanciamiento de Aly, aunque Daniela tampoco se puede decir que haya ayudado mucho. Cada vez que Elettra ha expresado sus dudas o incluso ha metido cizaña contra Aly, Daniela se ha limitado a decir que es rara, haciendo tímidos intentos porque Elettra no sacase conclusiones sin estar segura. Tal vez una buena amiga habría puesto la mano en el fuego por Aly, o habría intentado mediar de alguna forma. Daniela no ha hecho ninguna de estas cosas. Muy al contrario, me parece contenta con la situación, como si con Aly lejos de Elettra estuviera más tranquila. No sé si Daniela seguirá sintiendo lo mismo desde que anoche Elettra le hiciera una cobra épica. Esa cobra que debería figurar en los manuales para aprender a hacer una buena cobra o ‘Cobras for Dummies’. La madre de todas las cobras, vamos.

Para entender mejor el rechazo que Elettra está suscitando en Aly puede ser bastante útil recuperar la escena que presenté comenzando el presente escrito. Era madrugada, pero no tanto. Dormían dos personas que se acuestan a la hora de las gallinas y no han venido con la lección aprendida de que este concurso se gana de noche. Pues bien, Elettra irrumpía en la sala de pruebas para intentar disolver al grupo que estaba ensayando la canción de la prueba. Esa misma canción de la que Elettra hablaba ayer con desprecio, pidiendo cantar poco cuando la graben. Incluso expresaba su desagrado porque vayan a comercializarla. Si me quedaba alguna duda quedó disipada con esta actitud ingrata y desconsiderada con una bonita acción grupal. Como dice Alejandro Abad: las canciones perduran y está será un buen recuerdo para todos.

Elettra es el brazo ejecutor de Aless, que mantiene la boca cerrada ante el grupo y suelta veneno sin límite en petit comité. Anoche ponía cara de asco, algo bastante frecuente en él, cuando escuchaba cantar desde la cocina. Aless destila veneno hacia todo aquel que no pertenezca a su pandilla. El otro día salía Aly del jacuzzi y Aless hacía el siguiente comentario, nada amable: “Huele a tortuga”. Le da rabia todo lo relacionado con el resto de habitantes de la casa. Era previsible que sucediera y ha sucedido. Nos hemos dado cuenta de que su “cero dramas, siempre smile” es puro eslogan marketinero. Nada que ver con el auténtico Gibaja, el prejuicioso, el que rabia por todo, el faltón, el que dijo el primer día que no se iba a relacionar con Toño y le nominaría porque se lleva bien con una antigua representada suya y con su hija. ¡Otra careta al suelo!

Hasta que no logró cortar el rollo en la sala de pruebas no cejó en el empeño Elettra. Como la primera vez habían pasado de ella, volvió con peores formas y logró disolver la reunión. “Tenemos horarios”, decía Elettra, a lo que le respondía muy oportunamente Aly: “¿Qué horarios? Si no sabemos la hora”. Elettra mandando a la gente a la cama, intentando imponer cuando pueden cantar o no en el estudio de grabación de la prueba se convierte en una joven Mirentxu (GH 10), la cortarrollos de esta edición. Caprichosa e intolerante, Elettra debería ser la expulsada de esta noche. Por el bien del espectáculo y por justicia divina. Si la dejamos, Elettra se carga la edición. Palabra.

Ni siquiera está siendo honesta con el espectador. Se presentó diciendo que es bisexual, lo cual me trae al pairo sinceramente. Entraron Daniela y ella sabiendo que desde fuera se jaleaba la posible bollocarpeta, inédita en Gran Hermano. Insisto en que los gustos o costumbres sexuales de Elettra me la refanfinflan, ahora bien, me parece curioso que bajo una manta, a media voz, le confesase a Aless el otro día que no le gustan los chicos. “Si fuera Maluma”, respondía Elettra cuando su amigo le preguntaba si también le gustan los chicos. Luego confesaba, insisto en que entre susurros, que no ha tenido nunca una relación con un chico. ¿Por qué dice entonces que es bisexual? No había ninguna necesidad de que aclarase si es una cosa u otra, pero mucho menos de intentar engañar a la audiencia.

Como resumen recopilo posicionamientos en la casa. Por un lado tenemos a la pandilla de Daniela, con Elettra, Aless e Ivonne. Sergio y Marco están cerca, aunque más el primero que el segundo. También Irma y Emma andan cerca, aunque veo a la primera reclamando liderazgo propio de pandilla y a Emma no alineada. Luego está Aly renegando de la pandilla de Daniela. El grupo más estable y veterano es el formado por Toño, Alejandro y Tutto. Aly se acerca cada vez más a este grupo, tal vez por afinidad entre músicos. Toño podía ser el impedimento para que estuviera más con ellos, aunque ayer confesaba con Alonso que le produce ternura. Sigue alucinando con que le diga quince veces al día lo bien que le cae, pero ya lo encaja de otro modo.

Y solo me queda Alonso, que lo mires cuando lo mires es fácil que esté haciendo la pelota a alguien. Salvo a Irma, relación que ambos acaban de sentenciar en un inesperado enfrentamiento tras los contralegatos del martes. Ayer decía que está preocupado por ello, pero de momento no puede ni hablar con ella. Creo que hará intento de volver a acercarse, aunque dudo mucho que Irma le deje. Así las cosas, tengo claro que Elettra debe ser expulsada para que no siga mandando a dormir a las tres de la mañana y recuperemos nuestro Gran Hermano, el de siempre, el de casa. Aparte de esto, está claro que Ivonne y Sergio pueden intentarlo fuera de la casa. Los dos son claramente prescindibles, concursantes de relleno completamente. Y luego ya podemos sentarnos con las palomitas esperando que salten chispas entre Daniela y Aly, o de nuevo entre Irma y Alonso.

La prueba de esta semana es para disfrutar. Presenciar el proceso creativo de una canción me parece muy interesante, más si es de la mano de alguien como Alejandro, que aparte de un buen compositor se está destapando como un concursante imprescindible en esta casa ahora mismo. La duda es si puede influir una prueba como esta en las votaciones de la audiencia, teniendo en cuenta que Tutto está nominado y es el otro coordinador de los trabajos. Más de un habitante de la casa está convencido de que Tutto no saldrá porque la prueba se quedaría coja. No creo que esto le vaya a hacer mucha gracia a los otros dos nominados. Si Tutto merece quedarse que sea por otras razones, no por algo episódico, como es la prueba semanal. Por otra parte, se me antoja necesario comprobar quiénes volverían a nominar a Toño este jueves y quiénes no, para lo que es necesario que permanezca en la casa al menos una semana más.

Moleskine del gato

Esta noche tenemos una fiesta, con Jordi González como maestro de ceremonias. Elettra, Tutto o Toño, uno de los tres no terminará la noche en esa casa. Elettra ha conseguido en solo dos días pasar de estar entre las favoritas para muchos a la mejor opción para esta primera expulsión. No obstante, lo más probable es que salga Toño, lo cual sería una auténtica pena y dejaría en la picota de nuevo a Alejandro y Tutto, completando posiblemente la terna Alonso. Como se puede comprobar, la expulsión de Toño dejaría un panorama excesivamente previsible.

Espero con impaciencia la anunciada conversación entre Jordi y Daniela, en la que esta debe decidirse por uno de sus nombres. Apuesto a que dirá Daniela. En su caso la duplicidad de nombres no ayuda a comprobar su identidad, como pasa con algunos superhéroes (el montaje es de @Tito_Soy).