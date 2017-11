Jueves 30 de noviembre: A falta de edredoning, combate de kickboxing entre Miriam y Rubén

10.00 El presonal duerme placidamente. El trío anti-Hugo formado por Maico, Rubén y Miriam aprovechó la noche para seguir su rutina habitual de critiqueo al uruguayo y al resto de la casa. Acusan a sus compañeros de no decir las cosas a la cara. Eso sí, cuando estos no están presentes. Por otro lado, la tensión sexual no resueta entre Rubén y Miriam se tradujo en un combate de kickboxing a altas horas de madrugada que los gallegos aprovecharon para arrimarse un poco más si cabe. A falta de pan, buenas son tortas.