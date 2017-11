Lunes 20 de noviembre: Miriam provoca a Rubén acercando su boca hasta el límite

El personal dueme plácidamente. La noche vino marcada por los posicionamientos. Rubén desveló que suavizó su discurso contra Carlota porque Christian G influyó para que el gallego no fuera duro con su compañera. Hugo aconsejó al gallego que no se deje condicionar por Gabaldón. Además, Maico le recordó que cuando el del pelo largo raja de él, Rubén no le para los pies a pesar de su amistad con el italiano. El de los pies descalzos concluye que el gallego no debería tener reparos en dar su opinión sobre Carlota por mucho que le moleste a Christian.