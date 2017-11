Lunes 27 de noviembre: Rubén y Maico ridiculizan a Hugo cuando no está delante

10.00 El personal duerme plácidamente. Anoche Miriam, Rubén y Maico aprovecharon los ratos juntos para su actividad de ocio favorita: destripar al personal. Además, de Hugo, Yangyang Yang y Christian tampoco se libran de sus críticas. Los tres empiezan a estar muy cansados de las actitudes infantiles de la china e insisten en que hace un papel. La gallega no se cree que su compañera "nunca haya jugado al escondite" y el gallego que no supiera quién era Cristiano Ronaldo o Shakira. Maico y Miriam fueron especialmente duros con Christian al que acusan de hipócrita por haber renegado de la de 'Lanzalote' a la que "no iba ni hablar para no darle vídeos", pero después juega con ella a perseguirle por toda la casa.