0.00 - 5.00: La última noche.

0.00: Buenas noches niños y niñas, queridos todos. Último día para mí.

0.10: Le doy al play y me encuentro con una peluquera secando el pelo a Beatroz que se lo ha teñido de azul y amarillo. Rodrizontal contempla la operación con el pelo teñído de blanco y Thundercat empieza en el programa de radio con el pelo teñido de rojo. Con el pelo teñido de rojo me sigue pasando lo mismo que con el pelo normal: que yo sé que ella habla y eso, pero como nunca jamás dice nada que tenga interés aunque hable muchísimo y sin respirar, pues pierdo el hilo, cosa que me produce un orgullo oscuramente satisfactorio. El caso es que está diciendo cosas que se le ocurren sobre lo orgullosa que está de haber llegado hasta dónde ha llegado y lo Juana de Arco que se siente al ser elegida por la audiencia votante y lo mucho que quiere a su familia y lo difícil que es estar sola y cosas así. Hablaba ayer con una amiga y nos preguntábamos si, ahora que las necedades de Thundercat se han hecho virales (lo del muro de Berlín, lo de Bob Lennon de esta misma tarde, y tantas otras), habrán llegado (las necedades) a los oídos del Rector de su Universidad y si en tal caso, el Rector tendría la autoridad necesaria para mandarla de vuelta al instituto.

Seguiremos informando.

0.20: Una pequeña interrupción para despedirse de la peluquera y el programa de radio de Thundercat sigue normalmente. El programa es lo de siempre:

-Los tres mantras de Disney: no arrepentirse de nada / perseguir tus sueños / ser tú mismo.

-Lo orgullosa que está de haber llegado hasta dónde ha llegado y lo afortunada que se siente y lo agradecida que está a sus familiares, amigos y talifanes "panteristas" (sic).

-Comentarios sobre la humildad que lo que hacen es poner de manifiesto el egoismo proverbial de la muchacha (no obstante, comparable al de muchos otros internos de esta edición). Por ejemplo, una persona verdaderamente humilde nunca diría que es humilde porque eso sería presumir, así que Thundercat presume varias veces. O, por poner otro ejemplo, asegura que quiere conocer a los talifanes panteristas y hace una aclaración que de tan innecesaria, resulta reveladora: "yo soy igual que vosotros, ni más ni menos, de carne y hueso", o la insuperablemente egocéntrica: "os merecéis conocerme en persona". Quizá solo equiparable a: "os merecéis este sueño, os merecéis ganar".

-Retahíla de despedidas de todas las personas cuyo nombre de pila se sabe. A todas las quiere con locura.

-Finalmente pone una canción y se pone a llorar y cuando quita la canción va a hablar pero le doy al mute porque la capacidad para tolerar la vergüenza ajena de un boviscopofóbico diagnosticado como yo, es limitada.

0.30: Thundercat se despide con otra canción y Rodrizontal y Beatroz relevan.

manu4935 pregunta y el minutante responde, que es el último día:

P: "Si mery es una pardala que es bea?"

R: Otra pardala. Pardala (que viene de "pardal" y significa aldeano) es un término no peyorativo que uso para referirme a los chavales. Igual que zagales (que viene de "zagal" y significa pastor). O muchachos. O cuchipandi. O Internos.

P: "Porque no sacas a relucir lo inculta que es bea, premio nobel?"

R: Porque la incultura no tiene gracia casi nunca. Lo que tiene gracia es un inculto presumiendo de lo mucho que sabe, algo que Thundercat hace muy bien, consiguiendo un efecto cómico que aprovecho siempre que puedo. Agradéceselo a ella. Lo del Premio Nobel... me imagino que te refieres a Bob Lennon o a Antonio Manchado.

Cualquier otra pregunta, ya sabes.

0.40: Beatroz y Rodrizontal empiezan menos melodramáticos que Thundercat pero también emocionados y eso. Se imaginan la salida mañana. A quienes esperan en plató. Los dos se hacen una idea de lo que les espera por los vídeos y griteríos que vieron y tuvieron en la última gala. Se sienten preparados. Conciencia tranquila. Gracias a todos.

Rectificación: Beatroz lleva el pelo teñido de gris, no de amarillo. En general, da la impresión de que, más que recién teñido, mi sobrino de 3 años le ha pintado el pelo sin mirar de azul y gris.

Rodrizontal también lo lleva teñido de gris, por lo visto.

0.50: Siguen un poco en la misma línea que Thundercat: lo raro que va a ser todo ahora, las cosas que van a echar de menos en la casa. La única variación es que Rodrizontal se acuerda de que es Navidad y que el personal está de vacaciones o casi, y os desea a todos que aprovechéis y salgáis y comáis polvorones. Por lo demás, despedidas estándar de todo amigo, colaborador titán del pensamiento y familiar que les pasa por la cabeza, como Thundercat.

1.00: Beatroz y Rodrizontal ponen una canción mientras tratan de recordar a todas las personas posibles que conocen de las que no se han despedido y cuando termina la canción, proceden.

Fin de la gloriosa Radio de GH. Como siempre, os recuerdo que podéis bajar los podcast y escuchar las reflexiones de los internos una y otra vez aquí:

Salen del estudio de radio y Godard decide quedarse con Rodrizontal que deambula por la casa mientras se lava los dientes.

Candela al cubo, lobomur, carpaccio, Annarojo, Ryf1985, KAIZO55, zorritoyo1, zeanos... seguro que me dejo a alguien: gracias a vosotros por leer, que ya no se lleva. Sois unos exageraos, pero gracias. Y feliz Navidad para vosotros también.

1.10: Después de mucho deambular, Rodrizontal termina en el baño. Han tenido una peluquera profesional (y me imagino que especialmente reputada) toda la tarde en la Casa y ahora Beatroz le está pasando la maquinilla a Rodrizontal por los parietales y el occipital.

1.20: Y luego la barba.

1.30: Y seguimos con la barba. Os lo prometo. Llevan 20 minutos en silencio con la maquinilla zumbando.

1.33: Termina. 23 minutos rapando pelo, amigos.

1.35: Beatroz se va a fumar (o a la cocina, o las dos cosas, no estoy seguro) y Rodrizontal se queda aspirando los pelos del suelo del vestidor. Aspirándolos con una aspiradora, se entiende.

1.40: Beatroz está limpiando la cocina. Thundercat también está en la cocina pero como buena enfermera, ella es más de mirar que de echar una mano. Quiere comentar con Beatroz lo nerviosa que está por la gala de mañana, pero como Beatroz es una persona siempre dispuesta a imponer la inmediatez de sus emociones a los demás (síntoma también de egocentrismo brutal) (Thundercat también lo hace: véase el acoso a Ficus Magnificus o el acoso a Fernando con por el dichoso punto) pero no tanto a prestar atención a la inmediatez de las emociones de los demás (otro síntoma gordo) (que Thundercat también disfruta) de manera que la corta del tirón:

-No me rayes Thundercat.

-Es que estoy muy nerviosa.

-Yo también, pero no digo nada y no le rayo la cabeza a nadie -declara Beatroz, forma de vida que se caracteriza por no ir dando la brasa a todo el mundo cada vez que tiene un problema. Véase el caso Noelia, por citar uno.

Thundercat se va.

Manu4965 está desatao, amigos.

Querido Manu 4965, afirmas la existencia (y relación) de varios conceptos (como la objetividad o la impacialidad y muchos otros), pero ni los defines, ni argumentas su existencia, ni explicas de qué manera están conectados entre sí. Es decir, que es una opinión la mar de bonita pero que no se basa en nada sostenible. Dicho esto, yo estoy más en la línea de los griegunos que afirmaban que la objetividad, igual que la justicia, por ejemplo, es un concepto abstracto irrealizable por definción. Si quieres comprobarlo por ti mismo, te animo a que un día compres todos los periodicos nacionales supuestamente objetivos y que compares los titulares. O que leas a Platon. De manera que en este Minutado, desde que lo empece (yo mismo entre otros) en GH10, se ha enfrentado volitivamente a la narración de lo que sucede a través de la honestidad subjetiva de cada narrador y no a través de la objetividad. Igual no te parece bien, pero es lo que hay y siempre hemos minutado igual.

1.50: Pasamos un rato raro. Primero Rodrizontal en el jardín esperando a Beatroz envuelto en una manta, pero Beatroz no termina de salir. Luego Godard decide llevarnos al dormitorio dónde Thundercat ya está acostada. Luego vuelve al jardín, pero Rodrizontal ya no está, está en el salón y se hace cucamonas con Beatroz y algo comprometido deben de haber dicho que no he pillado porque Godard decide cortar al jardín y entretenerse un buen rato haciendo zooms del atrezo.

2.00: Cuando Godard vuelve a la casa, Rodrizontal y Beatroz se han llevado las cucamonas y las puyitas románticas a la cocina (Beatroz tiene las manos frías y trata de metérselas por debajo de la ropa a Rodrizontal y lo pasan estupendamente y eso) mientras calientan algo en el microondas.

2.10: Más puyitas románticas mientras comen y luego más cucamonas de camino al baño. Se ponen a hablar de si, nada más verla, Rodrizontal pensó que la echaría un polvo y se suceden más puyitas hasta que Beatroz dice que cuando salgan le va a dar su merecido. Así que Rodrizontal pregunta:

-¿Qué me vas a hacer?

Beatroz no contesta.

-Dime...

Beatroz se mira los pies y dice que no con la cabeza. Rodrizontal insiste.

-Que me entra vergüenza. Tú te crees que soy muy lanzada pero luego... -dice Beatroz, como si a estas alturas no supiésemos ya que todo el trasunto de Naranjita la Lía y de Ylenia y de llevar el pelo pintado por un niño de 3 años y de ponerse ropa que parece más un disfraz que ropa más o menos comprensible, y de reírse como se ríe... no fuese precisamente un mecanismo de compensación para ocultar que es una forma de vida insegura, dependiente y miedosa.

Blaue_Reiter lovelowlowlow, ana8767, Festivaleros... Gracias a vosotros por leer. Felices fiestas.

2.15: Bromean uno con otro mientras se lavan los dientes. Luego bailan.

2.20: Luces apagadas en el dormitorio. Thundercat parece dormida.

2.25: Beatroz va al baño y Rodrizontal la espera.

Thundercat sigue dormida.

PalomaPero declara que me dedico a ensalzar a la mugrepandi (sea esto lo que fuere) y a ridiculizar a Pinky, Cerebro y Thundercat, y que todos mis talifanes son antiadaristas y por lo tanto mugrepandistas. En total, que viene a decir que soy antiloqueseaista y muy loqueseaista porque tengo favoritismos y tal, como manu4965. Declara también algo sobre el pelo y el tinte y la peluquera, pero pierdo el interés en el tema del pelo y dejo de leer en ese punto.

Bien, en lugar de pedir algún trozo de texto donde yo ensalce a la mugrepandi (sea esto lo que fuere) o donde yo justifique que Beatroz sea una inculta (ya que he dicho muchas veces que podría echar una competi con Thundercat a ver quién quién tarda más en terminar una partida de Trivial), voy a hacer dos cosas de mal gusto. Una es repetirme: es mala idea jugar a las 7 diferencias entre la ignorancia de Beatroz y la de Thundercat porque conduce a debates infantiles de Pues-Anda-Que-Tú como los que han tenido los internos durante todo el programa y porque, repito, la ignorancia casi nunca tiene gracia. La diferencia significativa entre la ignorancia inexcusable de Beatroz y Thundercat está en que una presume de que sabe mucho, de que es muy inteligente o de que argumenta muy bien, cuando es una ignorante de concurso. La otra es sólo una ignorante de concurso.

La otra cosa de mal gusto es repetirme pero encima citándome:

"...Así que me gustaría hacer una pequeña aclaración boviscopofóbica: si alguna vez me descubro a mí mismo, sin estar de cachondeo, declarándome LoQueSeaIsta, en relación a un Interno de GH, me tiro por la ventana.

Dicho esto, me gustaría aclarar también que ninguno de los diecinosecuantos concursantes de esta edición tiene alguna virtud o cualidad que a mí me resulte interesante desde un punto de vista personal. No estoy diciendo que los internos no tengan ninguna virtud o cualidad, que seguro que sí, sólo digo que no tienen ninguna que a mí me interese..."

El resto en el minutado de ayer, gracias.

2.35: Luego Rodrizontal va al baño y Beatroz espera. Llegan al dormitorio cuchicheando y se acuestan cuchicheando y el Pastor de Internos no tiene más remedio que encender la luz.

-Cabrones -dice Thundercat de buen rollo.

Siguen cotorreando casi ininteligiblemente.

Manu4... mmmm Manu Cuatro mil y pico sigue desatao.

Querido Manu Cuatro mil y pico, te vuelve a pasar: otra opinión asertiva muy bonita pero que se basa en sobreentendidos y afirmaciones. Te está pasando como a Thundercat.

2.45: Pues sucede que los zagales están nerviosos y cotorrean al respecto. No les comprendo muy bien, pero sobre todo hablan de la entrevista de JJV, los vídeos que les van a poner, verse a sí mismos en esos vídeos y los careos que tendrán en el plató. Al final, Thundercat termina protestando al Pastor de Internos porque no callan y no la dejan dormir.

2.53: Luces fuera.

3.00: Las 3 y sereno.

Manneken-pis, lobomur, gertrudis... muchas gracias a vosotros por leer. Y feliz Navidad.

Más, que ya están dormidos: hay una cosa que creo que entienden mal auror26, PalomaPero, Manu Cuatro mil y pico...y algún otro lector quizá, así que voy a aclararlo: aquí un servidor no está viendo Gran Hermano como un espectador estándar que está en su casa comiendo palomitas y viendo el directo para pasárselo bien. Uno tiene que trabajar; no ve GH para pasárselo bien, pasárselo bien es, si pasa, que no suele pasar, un efecto colateral. La preocupación del minutante es resumir la acción de los personajes y que el lector se lo pase bien (a lo mejor a tí te parece que el objetivo del minutante debería de ser otro, pero el objetivo del minutante no es una decisión que tomes tú, y se ha tomado la decisión de hacerlo así minutado tras minutado, edición tras edición y ha ido y va muy bien). El caso es que, si la preocupación del minutante es resumir la acción de los personajes y que el lector se lo pase bien en el proceso, resulta evidentísimo que lo que más necesita el minutante es, precisamente, acción y personajes. Así las cosas, es realmente ridículo creer que el minutante quiere que dejen la Casa Thundercat, Pinky, Cerebro o Hulk (por ejemplo), cuando son los personajes protagonistas de los mejores minutados de toda la edición (que es mi trabajo). Qué más quisiera yo que estar ahora mismo narrando a Pinky y Cerebro discutiendo con Hulk en lugar de contar que son las 3:10 y que están todos dormidos y que estoy aquí aburriéndo al personal con mis opiniones. Es que vamos. Tenéis cosas de bombero jubilao (frase que jamás he entendido, por cierto ¿Qué habrán hecho los pobres bomberos jubilaos para tener esta fama, a ver?) .

Manu Cuatro mil y pico vuelve a la carga, amigos:

Esta vez, Manu Cuatro mil y pico declara que: "te puedo decir sin utilizar google que mires por ejemplo minutantes como los de gh 7 del pepe herrero". En este caso, te voy a recomendar que mejor utilices el Google, porque el primer Minutado fue el de GH 10 de Iván Madrazo. En su defecto, te recomiendo que aprendas a leer otra vez, porque es un dato que he dado yo mismo en este mismo minutado del que tanto protestas (a la 1.40 para ser exactos). Finalmente, Manu Cuatro mil y pico declara: "me gusta informarme bien sobre lo que pienso". Aquí te recomiendo encarecidamente que inviertas el proceso: primero infórmate bien y luego piensa (también bien, a ser posible).

(Nota General: para informarse bien, es recomendable leer al derechas y usar bien el google (y no usar sólo el google). Lo de pensar bien ya es más difícil, pero es bueno empezar por no hacer mucho caso de la opinión que uno mismo tiene antes de informarse (primero) y pensar (después): es lo que Platon llamaba "Doxa", que traducido al castellano contemporáneo sería: una opinión de mierda).

3.30: Todos dormidos.

Mcsparkplug y Livee, mis consentidas especiales. Un beso. Gracias.

4.00: Todos dormidos. Sin novedad.

belikoke: Pepe Herrero (por listo) y Pepe Flores (por hacerme reír).

5.00: Las cinco y sereno.

Mañana no hay más. Bueno, hay más hasta la gala, pero yo ya no os veo.

Ha sido un placer. Siempre es muy divertido tratar de convertir un melodrama en una comedia. Sé que a alguno le he hecho reír intentándolo. Por lo menos algunas veces. O eso me han dicho. Os lo agradezco; hay pocas cosas en el mundo que sienten mejor que hacer reír a alguien. Sé también que a alguno le he tocado las narices especialmente, pero eso me hace reír a mí, así que también a vosotros os doy las gracias, tunantes.

Nos vemos en el VIP si la patronal quiere.

Haced caso a los Calipsos de GER: "Pasadlo bien. Portaos mal".

Y andad por lo segao.