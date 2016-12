8.00 - 16.00 Meri llora porque no le gusta su vestido para la final

8.00 Buenos días amigos. Se acabó lo que se daba. Última mañana de GH17. Tenemos por delante una final con resultado incierto después de más de tres meses en los que hemos asistido a momentos de todo tipo: broncas, romances, calabazas, lágrimas, celos, traiciones, cambios de bando, hurtos de comida, abandonos, amistades, decepciones...

Solo puede ganar uno. Por un lado tenemos a Bea, la chonija fan de Ylenia que se enamoró de un príncipe azul llamado Rodrigo. La naranjita entró a matar y se quiso meter en su cama al poco de conocerle, pero el chico le frenó en seco. Sin embargo, la chavala no se dio por vencida y poco a poco fue ganándose el corazón del madrileño. Para ello ha emprendido una lucha por refinar sus maneras. A su churri no le gusta ella cuando eleva demasiado el tono y se expresa de forma barriobajera. Ella lo intenta corregir con más o menos éxito, pero ya ha conseguido que él chaval la vea como su pareja y quiera continuar con esta historia de amor fuera de la casa.

Él (Rodri) también es finalista y ha ido de menos a más en el concurso. Durante mucho tiempo evitó todo tipo de confrontaciones y se mostró reacio a tener algo más allá de una amistad. Se ha mostrado casi siempre muy cauto y en ocasiones demasiado contenido. Con el paso del tiempo se ha soltado en todos los sentidos: acabó alzando la voz para enfrentarse a Adara y finalmente se dejó llevar con Bea. Su tarjeta de presentación era que no le gustaban las chonis, pero poco a poco ha ido dejando los prejuicios a un lado y al final ha sucumbido a los encantos de una chica de un entorno o contexto social-cultural muy diferente al suyo.

Por último está Meri, la chica capaz de pronunciar más de un millón de palabras por minuto. La muchacha ha dado mucho juego con sus interminables bucles; sus cambios de bando; sus hurtos nocturnos y sobre todo por su obsesión con Alain. Su historia de amor no correspondido le ha generado un sinfín de lágrimas, celos hacia otras féminas y momentos de mucha obcecación. La pantera no ha hecho bueno el dicho que el que la sigue lo consigue. La chavala se pegó como una lapa al francés durantes varias semanas cegada por su amor, pero solo consiguió agobiar a su objeto de deseo. La catalana se ha sentido víctima del muchacho por el compartamiento frío del guperas después de los momentos hot debajo de las sábanas. También dice haberse sentido desplazada por los miembras de la extinta maxipandi. Todavía a día de hoy no cesa de repetir que se siente sola.

En fin, que gane el mejor. Ya sabéis que la decisión está todavía en vuestras manos. Por otro lado, cambiando de tercio y aprovechando que el personal duerme, no me resisto a colgar uno de vuestros comentarios de ayer durante el minutado de Ada que nos ha llenado a todos los minuntantes de satisfacción por el gran reconocimiento a nuestra labor. Muchas gracias amigo!

santivifer Bnos. días a todos. No he podido intervenir todo lo deseado y menos estos días. Llegando esto a su fin, desearos a todos que se cumplan más pronto que tarde todos y cada uno de vuestros deseos (más los honorables que los indignos, truanes, ja ja ja), que gane el mejor o menos malo, que utilice el premio para bien y, hacer una mención especial al excelente trabajo de los minutantes, Ada, Tomás, Viru, Alejandra, Comas, ... para mi que soy más de ciencias, y que poner 4 palabras seguidas y con sentido me cuesta un triunfo, eso de narrar en tiempo real, sintetizar, contestar algun comentario que otro, lidiar con las dificultades técnicas, incluir alguna reflexión propia o referencia para aclarar o adornar lo relatado, aguantar musicas, gritos, ruidos y mals rollos sin tirar la toalla, y hacerlo todo a la vez y tan bien, me parece digno de admirar como poco. No se si alguna vez se lo han reconocido en alguna gala, debate o resumen, pero yo lo hago modestamente desde aquí. Mil gracias por vuestra labor. Felices fiestas !!!!!.

En fin amigos, por mi parte deciros a los que entráis en esta página y dejáis comentarios que ha sido un auténtico placer compartir con todos vosotros esta apasionante aventura de la vida en directo.

9.35 Todos dormidos, cogiendo fuerzas para la gran final. Leo a Tomás que ayer no se fueron muy tarde a la cama, pero me imagino que hoy les dejarán tiempo para descansar teniendo en cuenta que se avecina una jornada cargada de emociones.

Patri8383 Tengo a la jefa dando un poco de guerra así que voy un poco lenta contestandoos... Por cierto, cito a T.B. al final del minutado de anoche: "Nos vemos en el VIP si la patronal quiere" ¿Habrá aún esperanza?

Bueno, lo cierto es que todavía no ha habido Minutado en ningún Vip y desconozco el motivo, pero por lo que he podido hablar con mis compañeros estaríamos todos encantados de minutar el VIP.

11.00 Siguen dormidísimos. Aprovecho para mirar un momento el sorteo de la lotería de Navida pero parece que de momento no hay suerte. Tengo el número 59 714 y el cuarto premio es 59444. Compré el boleto con mi compañera de piso, que ha llamado a la Admnistración Nacional de Lotería para saber si nos corresponde algo por tener las dos primeras cifras y la última, pero nada de nada. Seguimos como estábamos.

ValerioLazarov Comas, ¿Que gane el mejor?...El mejor es enemigo de lo bueno. O algo así...:)

Jajaja puede ser :)

Annarojo Jose, ya sabes que hoy es el día de la salud....así que no nos tocará ni un duro, pero terminaremos el minutado brindando y diciendo : Salud!! (mi papa decía que la mejor lotería era la economía, aunque un pellizquito no le viene mal a nadie, aún queda sorteo...y esta noche lo mismo hasta sorpasso... :-) )

Tomo nota amiga!

11.15 Se encienden las luces, suena la música y el súper se pone sensiblón. Les recuerda que hoy su último despertar y que han cambiado mucho durante este tiempo. Bea se emociona y le dedica al súper un sentido te quiero. Rodri le da al súper las gracias por todo y Meri, también algo emocionada, un "jo no digas eso súper".

11.25 "Esto es nuestra casa y esto es muy hardcore. No me quiero ir....Dormir, voy a dormir poco hoy...Se me va a hacer poco raro", suelta Bea entre risas.

11.35 Meri le echa en cara a Bea que haya movido sus tazas de sitio. "Estoy harta de recoger toda tu mierda y no te digo nada. Aún estoy esperando a que pases el aspirador. A mí me gustaría que me ayudases a recoger la casa y que cuando se apaguen las luces quede tan bonita como el primer día...Estoy harta y no voy a discutir el último día", responde la naranjista.

11.45 "Tú te has levantado hoy borde", le dice Meri a Bea. "Y tú te has levantado pelirroja", reacciona la chonija.

11.55 Meri dice que teme que no haya nadie para recibirla en plató. "Hasta el último momento vas a estar diciendo gilipolleces...¿Cómo no va a haber nadie?", reacciona la naranjita.

12.05 Bea le reprocha ahora a Meri que no haya hecho café para nadie ni preparado nada y sin embargo ya esté con su taza llena y desayunando.

Blaue_Reiter Muy buenas Jose Comas. No recuerdo ya si me despedi de ti o no. pero te quiero agradecer lo mismo que a Ada, Tomas,Viruete, Alejandra (que este año he compartido menos con ella que en otras ocasiones por mis horarios) Los buenos ratos que nos has hecho pasar y lo agradecida que estoy de poder enterarme mujchas veces por vosotros de lo que pasaba en la casa.. Y sobre todo eso. pasar un buen rato que de esso se trata.

Muchas gracias amiga por tus palabras y tus certeras aportaciones durantes estos meses. Un placer haber contado contigo en este blog.

Conchita.Poligrafista a #102 de ValerioLazaro Una joya: The Young Pope. Solo 10 episodios que no te puedes perder. Jude Law y Diane Keaton entre un puñado de genialidades. Escrita y dirigida por Sorrentino.

Perdón por meterme en vuestra charla de series. A mí también me gustó mucho The young pope. Después de esa me he visto The OA que me tuvo muy enganchado pero el final me dejó un poco poco plof. Os aconsejo encarecidamente The leftovers y The night of.

12.15 Rodri raja de Meri: "A mí se me caería la cara de vergüenza de ver a todos limpiando y yo sin hacer nada...Vas a la esquina y ves bragas, papeles con mocos, tazas con chocolate, mierda....", suelta. "Todos limpiando y ella sandiando. Las sartenes llevo tres días esperando a que las limpie", añade Bea.

dolcett Comas yo tb me meto :P The Night of es bien :) The leftlovers puaj jajajajaja sorprendentemente para ser una americanada Designated survivor me tiene enganchada como recomendación

Tomo nota, muchas gracias :)

Conchita.Poligrafista Feliz Navidad JOSE MANUEL COMAS...ya, ya se que solo te llama así tu madre cuando se enfada, pero he levantado la voz para que vieras mi mano aqui abajo saludando con guante motero :)

Jajaja que buena memoria tienes Conchita. Feliz Navidad para ti también.

pixueta1 Leo mucho el minutado pero apenas entro en conversación, no obstante quiero desear FELICIES FIESTAS a los que hacen el minutado, a todos y cada uno de ellos, por hacer un trabajo que no es facil y por darnos información veraz de lo que pasa en la casa poniendo una pizca de humor e ingenio. Gracias Ada, Tomás, Viruete, Comas y Alejandra Q.. Y espero leeros en el VIP. Y también quiero felicitar estas fiestas a todos los foreros que dan su opinión con respeto, dando argumentos y sin emitir un solo insulto. Gracias a todos

Muchas gracias por tus palabras y también gracias a todos los demás. No puedo reflejar todas vuestros comentarios y felicitaciones, pero os leo y os aseguro que se os va echar mucho de menos.

12.25 Rodri dice que la comida huele muy mal. "Somos unos cerdos", reconoce Meri.

12.35 Meri no acaba de estar muy satisfecha con su cambio de look: "Me veo el rojo muy chillón", protesta.

12.45 Meri le dice a la pareja que parecen "unos viejos desde lejos con esos pelos". Por otro lado, Bea no para de repetir que está "acojonada por lo que pueda pasar". Rodri trata de calmarla: "Tranquila, solo pueden pasar cosas buenas".

12.55 Charla en el jardín. Las chicas comentan lo mucho que les puede cambiar la vida fuera. La pantera cree que tras el paso de la casa la cosa solo puede cambiar a mejor.

13.05 Meri recuerda cuando ataron su ropa para saltar a la comba: "Está fatal". Bea reconoce que eso no estuvo bien, pero cree que cuando vea el vídeo la pantera se reirá. Después la catalana raja de Miguel por haberla criticado reiteradas veces.

13.15 Meri vuelve a uno de sus bucles favoritos: rajar de Rebeca.

13.25 Meri informa de que en breve tienen que acudir a las habitaciones; después tendrán que elegir la ropa para la gala final y la organización les dará hoy la comida. "No tenemos que cocinar", explica la pantera.

13.35 No lo vemos, pero Rodri ya está probándose la ropa que se pondrá esta noche. Bea en el baño no para de repetir que está muy nerviosa.

13.45 Rodri irrumpe en el baño con su traje para las gala. "Estás muy guapo", le suelta Bea. La chavala reconoce que se le cae la baba con su chico de traje y que si sale con esa ropa no va a poder contenerse: "No vamos a llegar al hotel", bromea.

santivifer Ahh, y gracias Comas por incluir mi comentario de ayer, un placer y un honor, encima me has ahorrado trabajo, porque mi intención eea hacer un copia y pega en cada turno, así que gracias dobles. ;-)

Muchas gracias a ti de nuevo.

14.05 Las chicas eligen para come san jacobos de primero y de segundo pollo. A servidor le entra hambre. Me percato que no tengo nada en la nevera y tengo que currar así que me dispongo a buscar en el cajón alguna oferta de comida para llevar.

14.15 Llega el turno de Meri para escoger vestido. El súper le dice que el primer vestido colgado es el preferido de la estilista así que le sugiere que empiece probándose ese. Sin embargo, a la muchacha ese conjunto no le gusta nada. "Es de estilo lady dijo la estilista", insiste el súper.

14.30 Bueno amigos, pues parece que el realizador no le ha sentado muy bien que a Meri no le guste el vestido que eligió para ella la estilista y llevamos un buen rarto con el plano del árbol de navidad y villancicos.

14.40 Meri entra en el cuarto llorando, muy decepcionada porque no le han traído el vestido que quería: "Dije un vestido sencillo sin estampados ni nada de eso.. Me han traído todo lo contrario... No me voy a poner nada . A ti (Rodri) te han traído lo que querías y a mí no...Yo con eso no me veo en mi final. No quiero que me traigan más, me pongo mi vestido verde que lo voy a lavar ahora...", suelta entre lágrimas antes de meterse en la cama.

14.50 Turno para Bea que al menos parece satisfecha con su vestido. Eso sí, "los zapatos no pegan ni con cola" según ella.

15.00 "El vestido está to guapo, muy crema", suelta Bea. "Te hace buen culo", pero le advierte de que se le sale un pecho. Por otro lado, Meri sigue protestando: "Es que menuda diferencia", lamenta.

15.05 Ahora Bea se prueba otro vestido que le gusta más todavía. Este conjunto también es más del agrado de Rodri y Meri. El tercer vestido ya no le gusta tanto como el anterior.

15.15 Ahora Bea tiene dudas entre el segundo y el tercer vestido. Por detrás le gusta más el tercero y por delante el segundo.

15.25 Los tres finalistas en el dormitorio. Meri se mete en la cama y se suena los mocos mientras la parejita se dedica a darse mimos.

15.45 "Mira que hemos discutido por la comida y ahora hay un montón", suelta Bea. El personal está a punto de tener su última comida en la casa.

16.00 Buenos amigos, con Rodri llamando cerda a Bea por comer con las manos me despido. Ha sido un auténtico placer compartir con vosotros estos 105 días de vida en directo. Desde aquí doy las gracias también a las personas que me han dado la oportunidad un año más de formar parte del Minutado y mando un abrazo grande a mis queridos compañeros: Viru, Tomás, Ada y Alejandra. Qué grande sois chicos!. Larga vida a GH.