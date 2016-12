15.00 - 0.00: Cambio de imagen para todos.

15.00 ¡Buenas tardes, hoy una hora antes! El penúltimo día de Gran Hermano en directo... ya me va entrando la nostalgia. ¡Conectamos con la casa!

15.10 Lo primero que me encuentro es a los tres habitantes de la casa comiéndose un platazo de pasta y a Bea hablando de loc chicos con los que ha estado. Ayer mismo hablaron de esto y Rodri no se acordaba del número de chicas. MEri alguna vez ha comentado que solo con dos. Bea dice que con ocho, aunque Rodri no se lo cree mucho, pero ella promete que sí, que con ocho.

Luego Meri habla de las moscas que ha salvado dentro de la casa y vuelven al tema de moda, que es el pelo y el miedo que tienen de que puedan hacer a sus preciosas melenas. Naranjita le pide a Meri que aspire la casa, que aún sigue llena del confeti de ayer, pero a Meri no le apetece mucho y Bea se niega a hacerlo ella.

15.25 Hoy hace solecito fuera. Los Chiconinos lo aprovechan para tumbarse en una de las tumbonas del jardín y hacer muestra de su amor besándose mucho y dirigiéndose palabras cariñosas como la ya clásica "Chiconino".

15.40 Seguimos en el jardín con los Chiconinos. Ahora se llaman "cerdos" mútuamente porque a Bea le encanta que se lo digan y le vienen los calores. Y a Rodri tampoco parece molestarle. Tras este momento "cerdo" se van para dentro de la casa porque Rodri tiene mucho frio.

Meri está escribiendo en su blog desde hace un buen rato. En teoría iba a escribir solo un par de líneas de despedida, pero se ha liado y aún sigue blogueando.

15.50 El Super llama a todos al salón y les comunica que en breve entrará Laura, la encargada de arreglar y teñir a todos. Les pide, naturalmente, que no le hagan preguntas sobre el exterior y que limiten las conversaciones a lo profesional. Se preguntan cómo va a hacer solo una persona tanto trabajo y ya dan por hecho que va a flipar con lo sucia que está la casa. Pobre Laura.

A los pocos minutos entra Laura, con una gran maleta y una bolsa y se trasladan al baño para empezar con las sesiones de peluquería. Empieza por Bea.

16.00 Nada más entrar han atosigado a Laura sobre preguntas estrictamente capilares. Meritxell está preocupadísima sobre si le va a quedar bien el rojo, pero la peluquera cree que sí por ella es muy mona y cualquier cosa le quedaría bien. Bea y la peluquera Laura charlan sobre peluquería y los productos que utilizan para teñir. Laura ya entró el año pasado para peinar a los chicos, así que no tiene problema sobre cómo comportarse con los chicos.

16.15 Laura sigue peinando a Bea. El primer paso es decolorar el pelo para poder dar el gris que ella quiere conseguir. Rodri y Meri no quitan ojo y charlan con Bea y con Laura sobre peluquería y tipos de alisados.

16.30 Rodri pregunta a Meri si cree que a Alain le gustará cómo le queda el pelo rojo. A Meri, aunque se pone un poco roja, le da igual porque le tiene que gustar a ella. De todas formas Alain, en la fiesta punk, le dijo que le quedaba muy bien.

Bea y Laura están en su salsa hablando sobre tintes, degradados y anécdotas con clientas en sus respectivas peluquerías. Rodri saca el tema del pelo de Noe y de que Bea quería cortárselo, pero es un tema peliagudo, y más teniendo en cuenta que el Super les pidió ayer la ropa que Noe se había dejado en la casa y no mal que se tomó esto Naranjita.

16.45 Naranjita cumple a la perfección con el rol de la clienta que va a la peluquería y no para de hablar. Cuenta lo mal que lo va a pasar su yaya cuando se entere de que quiere volar e independizarse. Laura sigue decolorando el pelo de Bea mientras charla con los chicos. Esto va para largo.

17.00 Los chicos cuentan a Laura lo que se van a poner en la final, aunque ni ellos mismos lo saben: Bea ha pedido un vestido rojo y Meri algo bonito y muy elegante, a lo Gilda. Mientras tanto, ella sigue dando la decoloración y alucinando con la cantidad de pelo que tiene Bea.

17.15 La peluquera, mientras tiñe a Bea, saca temas de conversación para que los chicos hablen: les pregunta qué tal llevan el estar sin móvil, qué es lo que más les ha gustado del concurso... Meri aprovecha para decir que siempre sentía que era ella la expulsada y Bea y Rodri bromean con ello. También hablan de la fiesta que se van a dar mañana en cuanto salgan.

17.21 Laura se imagina que salen de la casa y que no hay nadie en el mundo: "¿No hay una peli sobre eso?". Rodri cree que Origen y Bea que Los juegos del hambre. Está claro que ninguno ha visto esas películas. Seguro que muchos habéis pensando en la serie Dead Set.

Luego hablan sobre los enfrentamientos que tuvieron lugar el jueves. Bea dice que le trajeron a la pareja feliz Adara y Paul y Meri a una persona que seguro que Laura conoce y que come plátanos muy bien: Rebeca. La Pantera recuerda los vídeos de ella con Alain comiéndose plátanos y lo que le provocaba.

-¿Alain es tu novio? -pregunta la peluquera.

-No, pero sabía que me gustaba -responde Meri.

17.37 Laura ya ha acabado con la decoloración de Bea, tras más de una hora y media de trabajo. Con estas pintas comparan, como es normal, a Bea con un robot.

Turnpo ahora de Meri de pasar por la peluquería.

18.00 Meritxell ya está en medio del tinte y ya no se puede echar atrás. La catalana tenía un pelo virgen y nunca se había echado ningún tipo de tinte, lo que es una gozada para teñir el pelo porque el color se coge muy rápidamente. Ella está nerviosísima por cómo pueda quedar.

Hablan con la peluquera sobre la información de fuera que les mostraron el otro día y que pudieron hacer una pregunta sobre información del exterior, que solo aprovechó Rodri.

-Lo del Nobel de Literatura os sorprendió, ¿verdad?

-¿Qué es eso? -pregunta Bea.

-Sí, que ganó Bob Lennon - dice Meri.

El famoso Bob Lennon, mezcla de la unión de Bob Dylan y John Lennon.

18.20 El cambio de Meri a pelirroja continua. La peluquera ha teñido la raíz de rojo y ahora está decolorando las puntas para lograr un degradado. Meri está cada vez más nerviosa, pero al menos parece que no le van a cortar el pelo, al menos de cara a la final.

18.30 Rodri es el último por pasar por las manos de la peluquera, aunque luego todos tienen que volver para acabar de dar los tintes. En este caso primero va a decolorar para luego poner el pelo gris.

Ahora que está en la silla de la peluquería y no se puede mover, Meri y Bea bromean y le llaman "guapo" y "ganador" sin parar. "Ojalá te quede mla el pelo y me pueda reír de ti mañana", dice Rodri a la catalana. Ella dice que él parece un Pokémon.

18.38 El siguiente paso es lavar el pelo a Bea y volver a echar decoloración para poder conseguir el gris. Naranjita ahora tiene una mezcla entre negro, blanco, amarillo y distintos todos de rosa: el terror de los daltónicos.

18.48 Laura ahora le corta el pelo a Bea antes de aplicar la segunda decoloración. Tiene las puntas muy castigadas y prefiere cortar antes de que se le caiga, como lleva pensando toda la semana.

19.08 A Rodri le recuerda a algo el color (o el multicolor, más bien) que Bea lleva ahora en el pelo. "A los payasos del circo", dice ella. Todavía queda que le den otra decoloración, el tinte gris y el tinte azul. Total, que Rodri ya le ha preguntado a Laura qué le apetece para cenar.

Bea se seca el pelo con el secador después de cortarlo y Laura lava el pelo a Meri.

19.32 Ya ha aplicado a Meri el resto del tinte: solo queda esperar un rato y la Pantera ahora será pelirroja. A Bea le toca ahora pasar por una segunda ronda de decoloración, donde esperan que el pelo quede ya totalmente blanco en lugar del multitono que tiene ahora. Rodri sigue con la decoloración en la cabeza.

19.47 Este es Rodri después de aclararse el decolorante. Tranquilos, que no se va a quedar así; aún falta aplicar el tinte blanco, aunque no le queda nada mal. Según él, parece un Backstreet Boy.

19.54 Los chicos recuerdan a todos los es concursantes que entraron más tardes y la información del exterior que dieron. Coinciden en que Simona no soltaba prenda, sin emabargo son conscientes de que Fer contó un montón de cosas y por eso se fue a la calle. De Rebeca, en este tema, no hablan ni para bien ni para mal.

Meri cree que fuera habrá gente poniendo verdes a todos, pero son plenamente conscientes de que no se puede gustar a todo el mundo.

20.20 Meritxell se ha ido a la ducha a lavar el pelo; mientras tanto Bea y Rodri apuestan en el baño cuántas veces preguntará si le queda bien. Rodri recuerda que una vez que se hizo las cejas preguntó a las 16 personas que había en la casa, una por una, que si le quedaban bien. Y eso las cejas, así que imaginad con el pelo.

20.30 Meri ya ha salido de la ducha con su pelo rojo. Todos coinciden en que está muy guapa y que está mucho más sexy. Vamos a esperar a que se lo seque para ver el color definitivo, que mojado se ve mucho más oscuro de lo que luego en realidad queda.

20.42 ¡Esta es Meri pelirroja! Laura le tiene que retocar un mechón que le ha quedado más claro, pero así nos hacemos una idea de cómo está la Pantera pelirroja. Ella misma se recuerda a la Sirenita y a Rodri a la pelirroja de Crepúsculo. ¿Os gustaa cómo le queda?

21.00 Laura termina de dar la segunda decoloración a Bea, que tiene que reposar. Ahora le tiene que dar el tinte blanco/gris a Rodri y de paso comprueba cómo queda en un cabello decolorado y se hace una idea de cómo quedará a Naranjita. La pelucuquera lleva ya cinco horas con las cabelleras de los chicos. Y lo que le queda.

20.22 Rodrigo ya tiene el pelo blanco y parece una mezcla entre Cañizares y Sergio Dalma en los últimos años, pero dice que le gusta más blanco y no sabe si darse otra decoloración para que le quede más blanco aún. Bea dice que le queda genia, mientras pone cara lasciva.

Meri no puede parar de preguntar si le queda bien. Todos sus compañeros dicen que sí, pero ella se ve rarísima. Bea le dice seriamente que si le quedara mal, con lo directa que ella es, se lo diría, pero que le queda genial.

21.40 La sesión de peluquería sigue: Meri ya ha terminado totalmente y se ha mirado mucho al espejo para ver cómo le queda. Rodri reposa su segundo tinte para que le quede más blanco y Bea su segunda decoloración para poder poner el gris encima.

22.00 Ya son seis las horas que Laura, la peluquera, lleva dentro de la casa. ¡Pero ya va quedando menos! En breves instantes Rodri se lavará el pelo y, si todo sale según lo previsto, le quedará más blanco, y comenzará a dar el tinte gris a Bea. Como esto de los tintes no es una ciencia exacta, no saben lo que puede pasar, pero el objetivo es que quede de una tono parecido al de Rodri.

22.20 Laura empieza a aplicar el tinte gris a Bea. Con la cantidad de pelo que tiene la valenciana, esto va para rato. Rodri y Meri ya han cenado y observan el proceso.

22.40 Naranjita cuenta a Meri y a Laura, la peluquera, cómo confesó a Rodri el otro día que se estaba empezando a enamorar. Ni siquiera pudo confesárselo ella porque él se dio cuenta rápidamente de lo que era.

Luego Meri narra la visita de "La Rebe" el otro día. "La más famosa de España", según ella. Alain dijo a la catalana que no hiciese caso a esos comentarios. Meri ya se imagina lo que va a pasar y que si no gana La Rebe le dirá "te jodes", haciendo homenaje a Vanessa de GH1 con su "Jódete. Jó-de-te". Tras esto pasan a hablar de Noe: Meri no cree que esté enfadada, pero Bea opina lo contrario. "Para ser tranquilita bien que subió aquí a dar telita". Rodri cuenta que Noe le preguntó por qué la acariciaba si se estaba besando con Bea.

Tanto Meri como Bea enumeran a todos los concursantes que creen que tendrán cosas negativas que decir sobre ellos mañana.

23.00 El gran cambio de Bea continúa. Laura ya está terminando de dar el tinte gris y va a pasar a echar el azul, solo en algunos mechones.

23.30 Continuamos con la sesión de tintes. Bea ya ha terminado, solo queda esperar una media hora. Ahora Laura termina con Rodri aplicando el tinte para que su pleo pase de amarillo pollo/casiblanco a gris Carñizares.

23.45 Rodri ya se ha enjuagado y ha conseguido ese grisáceo tan deseado. Está muy contento con el resultado. Ahora es el turno de Bea para enjuagarse y comprobar qué ha salido de esa mezcla entre su raíz negra, los restos de su pelo rosa, el gris degradado que le ha aplicado Laura y mechas azules.

0.00 Os paso a Tomás, que os cuenta el programa de radio de los chicos y que se va a encontrar a los concursantes totalmente cambiados. Yo me despido hasta mañana, ¡último día de GH 17! Me está entrando pena solo de pensarlo... ¡Buenas noches!