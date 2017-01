Insomnio por cabreo

Fecha: 5 Octubre 3:03 A.M.

Son las 3 de la mañana. Acabo de llegar de la fiesta de final de campaña de la “candidatura” de Juan Elías. Me he bebido cuatro gintonics i dos Jagermeisters (¿se escribe así?) y estoy más sobrio que cuando nací. ¿Por qué? ¡¡¡Por esto!!!

Me dijeron que Elías era el profesor más imprevisible que habría tenido jamás... de lo que no me advirtieron es que también sería el más CAPULLO.

Los alumnos hemos currado como cabrones durante toda la campaña, nos hemos gastado un pastón en pintura, camisetas, chapas y quilos de merchandaising con el careto de un tio que, en el último segundo, va y se retira. ¡Para flipar!