Matar al padre

Fecha: 4 septiembre 13:45

Me apunté a las clases de Elías por ese rumor que corre en la universidad que dice que puedes cursar dos veces el master de Juan Elías sin que repitas nada del contenido del año anterior. Y doy fe que es verdad.

Elías es un hombre enamorado de sí mismo y a quién le encanta escucharse. En clase dice que "el mejor argumento gana" ¿Ilusionante verdad? El problema es que el mejor argumento lo tiene siempre él, por lo que esa afirmación en plan "El club de los poetas" se la acaba pasando por el forro. Cada vez que eres tan imprudente como para levantar la mano, te somete a un extenuante asedio que termina con Mr.NoTengoMoral humillándote delante de toda la clase

Siempre tiene la razón, no porque sea un cabrón imbatible, sino porque te hace partícipe de su verdad. Una verdad incómoda. Y eso no es siempre del gusto de los remilgados y los hijos de papá que hay calentando silla en clase. Por eso mismo son el objetivo favorito de Elías.

Pero hoy, sin embargo, me ha tocado a mí, pues ha iniciado la clase proyectando la foto de Ramón Saura bostezando que colgué en mi último post.

Tras la carcajada inicial que ha suscitado en la clase dicha imagen, de la que por supuesto me atribuyo el mérito, Elías ha afirmado que el rector era como un padre para nosotros... y que la clase de hoy consistía en matarlo.

No hace falta ser muy listo para saber que ese juego iba directamente dedicado a Ana Saura. Supongo que la mayoría de vosotros ya conocéis a la hija del rector, que además es sobrina política de Elías y mito erótico de la universidad. De hecho, este video que colgó en facebook surfeando consiguió más visitas que yo en todo lo que va de año.

Volvamos al tema. Elías ha lanzado una pregunta al aire:

¿Cuál es la mejor manera de desbancar a Ramón Saura como figura paterna?

La respuesta no ha tardado en llegar: presentando un candidato alternativo al rectorado. Elías nos ha asegurado entonces que ese sería el objetivo del master de este año, construir una candidatura con nuestras propias ideas y con un candidato que nos represente. ¿¿Quién??

¡¡Lo habéis adivinado!!

La clase ha estallado en vítores y la gente ha empezado a venirse arriba. ¿Elías candidato a ser rector de la universidad? ¿Contra Ramón Saura? ¿Con Ana Saura dentro del master? Estaba tan pálida al acabar la clase que he pensado que iba a trallar. Y no es para menos, Elías vs. Saura promete ser la batalla más épica de todos los tiempos y yo voy a tener un asiento reservado en primera fila...si esto va a algún lado, claro.

Si se trata de algo serio o sólo es otro juego de Elías es algo que sólo sabremos con el tiempo.