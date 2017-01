Mr. T en plena campaña

Fecha: 25 septiembre 18:26

Pues Elías iba en serio. Ya estamos en plena campaña y me he implicado tanto que incluso he hecho de Mr.T. Aunque me habría molado mucho hacer de Laurence Tureaud (así es como la wikipedia dice que se llama Mr.T), lo que tuve que hacer es el panoli y convertirme en la “T” de “Vota Elías”.

Evidentemente no me ofrecí voluntario para hacer el ridículo así, lo tuve que hacer como penitencia después de cargarme una pancarta de 5 metros para la campaña.

El tema es que a pesar de mi intento de boicotear a Elías (Élias mola más), estamos haciendo una campaña cojonuda y nos vamos a cargar a Ramón Saura. Ayer hicimos el debate y fue tal baño el que le pego Elías a Ramón, que muchos de los profesores ya se están poniendo de nuestra parte. Aquí un ejemplo de uno de los “ épic zascas” que se llevó Saura en el debate contra Elías.

Tras comerse las tripas de Ramón Saura, estamos más cerca que nunca de ganar. Ahora sólo nos queda llenar el patio de económicas el día 4 de Octubre en la fiesta final de campaña. Aquí el flyer obra de un genio del diseño llamado Mur, Santi Mur.