¡Ramonsaurus mola!

Fecha: 1 septiembre 21:22

Antes de ir al grano con el tema de hoy quiero transmitiros un rumor que me ha llegado de mano de mi hermana Charry. Por lo visto hay cierto profesor en este campus, moreno, alto y delgado, 37 años, penalista, apasionado del jersey de rayas, al que no voy a nombrar porque no es la intención de este blog señalar a nadie, cuyas clases consisten en declamar PALABRA POR PALABRA el libro The Concept of Law, de H.L.A Hart. El profesor hace esto de memoria, sin tener siquiera el libro en clase, así que este hecho había pasado inicialmente desapercibido, pero ahora una alumna que se lo estaba leyendo lo ha pillado con las manos en la masa.

Recomiendo pues al cuerpo administrativo de la universidad que se plantee, ya que estamos en época de recortes, sustituir a dicho profesor por un audiolibro, que no puede costar más de 15 o 20 euros. Por el futuro profesional del profesor no estoy preocupado, con su excelente memoria puede ganarse la vida participando en concursos de la tele.

Pero este no es nuestro tema de hoy, y escuchadme con atención porque el tema de hoy es un tema importante. Hoy quiero reivindicar la figura de Ramón Saura. Sí, habéis oído bien. Quizás esto os sorprenderá. Habréis oído a gente llamarle “Sauron”. También “Ramónsaurus”, señalando a nuestro rector como un dinosaurio de la academia. Se dice por ahí que es un pésimo profesor, totalmente desconectado de sus alumnos y del mundo en general, incapaz de entender las necesidades de una universidad del siglo XXI.

Es probable, incluso, que todo esto lo hayáis oído en anteriores entradas de este blog. Si es así, retiro todo lo dicho.

Ayer Ramón Saura demostró que estábamos equivocados.

Ramón nos entiende. Ramón conecta con nosotros, sabe cómo nos sentimos. Diría incluso que es nuestra alma gemela. Él es E.T. y nosotros somos Elliot. Tuve esta revelación ayer en clase, donde se produjo un momento de comunión total entre profesor y alumnos. Porque sí, nosotros nos aburrimos en las clases de Ramón Saura... ¡pero él también! Aquí la prueba:

“Ramón Saura disfrutando de la docencia”