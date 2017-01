Clases particulares y una teoría loca

¡Uau! La cosa está que arde. Eva Durán, que representa al padre de Ana Saura como acusación particular en contra de Juan Elías, acaba de hacer públicas unas fotos y unos mails que evidencian la relación que tuvieron ella y Juan Elías cuando ella era su alumna. Esta filtración aviva la hipótesis del crímen pasional. ¿Eran amantes Ana Saura y su profe y “tio” Juan Elías? La verdad es que este era un rumor que corría entre los estudiantes que trabajamos codo con codo con Elías y Ana en la campaña

Viendo fotos como estas y sabiendo que Elías es de los profesores a los que les gusta dar clases particulares a alumnas guapas como Eva Durán, parece que la relación entre Elías y Ana podía ser más que un simple rumor.

Sea como sea, la pelea entre Eva Durán y Juan Elías no ha hecho más que empezar y aquí os la iré contando round a round. Pero primero me gustaría que leyeráis uno de los mails que le envió Elías a Eva hace 8 años.

De: Juan Elías <Juanelias@bufeteeliasheredia.com>

Enviado: jueves, 19 de Agosto de 2008 01:46

Para: Eva Durán

Asunto:Juntos





Hola Eva,

Llevo tres días aquí y me siento como si llevara un año. Paso el tiempo junto a mi familia pero mi cabeza sigue estando a tu lado.

Sé que ellos no se dan cuenta. Les hablo y sonrío como lo haría ante un jurado al que quiero convencer de que mi cliente es inocente. Ese es mi don. Engañar a la gente. Puedo engañar a todo el mundo menos a mi.

Te quiero. Te quiero Eva. Y por primera vez en mucho tiempo, siento miedo.

Miedo a volver y no encontrarte. Miedo a que lo que sientes sea sólo admiración, la erótica del poder... Miedo a perderte.

Un miedo que me hace sentir vivo de una forma que casi había olvidado.

Por eso sé que no hay vuelta atrás. Por ti voy a dejarlo todo: mi puesto, mi familia... todo.

Pero necesito que me des tiempo. Necesito hacer bien este camino.

Quiero perder el control, pero tengo que soltarlo lentamente. No puedo quemarlo todo y huir, necesito ir paso a paso.

Eva, voy a recomenzar mi vida por ti. Voy a borrar lo que he sido hasta hoy. A olvidarlo todo. A empezar de nuevo.

Sabes que lo que te digo es verdad, porque eres la única persona con la que puedo ser sincero. A ti no puedo mentirte. Nunca podría.

De ti no puedo escaparme ni esconderme y me siento capaz de cualquier cosa para no perderte.

Eres la única persona que sabe lo que siento, la única persona que sabe quién soy. Por eso, no tengas ninguna duda de que tarde o temprano olvidaré el pasado y miraré solo al futuro. Juntos.

Leyendólo con calma y sabiendo hasta que punto puede llegar la perversión de Elías se me ocurre que tal vez todo esto: La desaparición de Ana, la amnesia, etc. sólo sea una estrategia de Elías para recuperar a Eva Durán. Fijaros en las últimas palabras del mail de Elías:

“ Eres la única persona que sabe lo que siento, la única persona que sabe quién soy. Por eso, no tengas ninguna duda de que tarde o temprano olvidaré el pasado y miraré solo al futuro. Juntos.”

Parece como si Elías estuviera avisando de su amnesia hace 8 años. ¡Sí! Ya sé que parece muy retorcido, pero es que Elías es muy retorcido.