Albert se estrena en el trono: "No voy a forzar nada. Lo que llegue, llegará"

Me conocéis por el trono de Marta, ella decidió irse del programa conmigo , pese a que llevábamos muy poco tiempo conociéndonos. Empezamos una relación juntos , pero finalmente cortamos.. No hemos vuelto a tener más trato desde que lo dejamos., obviamente.

Si os soy sincero, no me esperaba para nada que me lo ofreciesen . Contactaron conmigo hace un par de meses, cuando se enteraron de que lo había dejado con Marta, y aquí estoy. Lo estuve pensando mucho y al final llegué a la conclusión de que era una buena oportunidad . ¡Y pienso aprovecharla!

En un primer día lo que se me pasa por la cabeza inevitablemente son muchos nervios . Estoy un poquito intranquilo, pero confío en que la cosa va a salir bien. Mis expectativas están bastante claras: me encantaría encontrar una chica con la que irme, pero tampoco voy a forzar nada en absoluto . Si llega, llegará. He tenido mis relaciones y sé lo que he sentido cuando he estado con una chica. Espero sentir eso con alguna de ellas.