Barranco, sobre sus inicios en el trono: "Las cosas van viento en popa"

Ya me conocéis más que de sobras. Llevo un par de semanas en el trono y hoy me estreno en 'El blog de los tronistas' con un vídeo en el que os cuento cómo están siendo estos primeros días en 'Mujeres y hombres' .

Cuando me lo ofrecieron, decidí aceptar el trono porque llevaba un tiempo fuera del programa sin salir con nadie . Estuve conociendo a una chica, pero la cosa no fue bien . Cuando me lo dijeron ya estaba soltero y no estaba enganchado a ninguna chica, así que me lancé a la piscina.