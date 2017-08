Christian: "No me gusta ver discutir a mis chicas, se les va de las manos"

Hoy os cuento también cómo me siento en esta experiencia., como en mi casa. Lo único que no me gusta es el mal rollo y las discusiones que hay entre las chicas , me ponen muy nervioso. Además, pero en general estoy mucho más cómodo que los primeros días. Por último, os diré que si hacéis clic os confieso también. ¡No lo están haciendo nada mal!