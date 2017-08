Christian, sobre su decisión final: "Miré a Nadia a los ojos y lo tuve claro"

La verdad es que disfruté mucho de la final, aunque como pudisteis ver estaba nerviosísimo, por momentos lo pasé mal. La elección fue algo impulsivo,. No lo tenía nada claro, ¡cuando llegué por la mañana aún no sabía a cuál de ellas elegir! Decidí mirarlas a los ojos y me di cuenta de que por Nadia era por la que más sentía. Tenemos que conocernos más, peroy de momento no me arrepiento para nada.