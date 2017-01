Diego, sobre su trono: "Sigo esperando a que entre, al menos, una chica latina"

Os confieso que para mí una chica perfecta es esa con la que me sienta bien, que pueda confiar en ella. Me considero una persona muy legal y noble y por eso quiero que esa chica ideal sea así también. No busco una perfección, solo estar bien. Sin embargo todos los días salen confidencias, la mayoría no tienen fundamentos. Pero luego hay un 10% que sí me crea dudas pero hasta que no tenga pruebas definitivas no tomaré medidas.



Estoy en un buen momento en el trono, he tenido varias citas ya con algunas de mis chicas y me siento muy bien con ellas. Pero a pesar de eso sigo esperando a que al menos entre una chica latina y todavía no ha entrado ninguna.

Realmente podría decir que de todas las pretendientas que tengo ahora, Melani y Alba son quizás las que más avanzadas van porque he tenido más citas con ellas. Pero no deben confiarse porque Marta y Melody están avanzando también.

Tengo muy claro que con la chica que me vaya me gustaría empezar una convivencia con ella aquí en Madrid. De momento todas son de fuera, así que no me importaría venirme con ella aquí y ¿por qué no? montar un negocio en la noche o relacionado con ella, o incluso un gimnasio, a algunas de mis pretendientas le gusta mucho hacer deporte.

El trono me está abriendo muchas puertas ya que estoy pendiente de firmar con una discográfica, de hecho han sido dos las que me han hecho buenas ofertas, pero una de ellas es multinacional y seguramente acabe firmando con ella a finales de este mes. Además mis chicas me apoyan porque saben que es una buena oportunidad para mí.