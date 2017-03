Diego analiza a sus chicas a pocos días de su final: "Ahora estoy hecho un lío"

No queda nada para el gran día y os confieso que tengo muchas ganas pero estoy hecho un lío. Tenía las cosas claras y ahora, que se acerca la final, dudo un poco más de lo que puede pasar, pero quiero que llege el miércoles y que se acabe todo e irme con la chica elegida o lo que sea.

En cuanto a mis últimas citas han sido muy buenas, eran las últimas y no quería que hubiese mal rollo con ninguna y que estuviera todo muy bien. He hablado con ellas de cuáles han sido los mejores y los peores momentos, cómo se encuentran ellas conmigo, cómo me encuentro yo con ellas. Ha sido una última toma de contacto antes de la final.

Hoy voy a reflexionar un poco sobre mis chicas:

Lo que más me gusta de ellas es...

Creo que Daniela siente mucho por mí, que está de verdad ahí por mí. La veo una chica muy cariñosa y muy positiva en general.

siente mucho por mí, que está de verdad ahí por mí. La veo una chica muy cariñosa y muy positiva en general. De Marta lo que me gusta mucho es que me intimida. Me atrae mucho y a la vez veo que me puede aportar una estabilidad.

lo que me gusta mucho es que me intimida. Me atrae mucho y a la vez veo que me puede aportar una estabilidad. Entre Melani y yo siempre ha habido una atracción muy fuerte y sé que ha estado luchando desde el principio y nunca ha tirado la toalla.

y yo siempre ha habido una atracción muy fuerte y sé que ha estado luchando desde el principio y nunca ha tirado la toalla. Y con Lola me pasa que siempre sabe sacarme una sonrisa. Estoy muy bien con ella, se me pasan las horas volando y me aporta mucha felicidad.

Si tuviera que sacar algún defecto...

A Daniela la veo un poco frágil de sentimientos, ante una situación difícil se derrumba, se viene abajo.

la veo un poco frágil de sentimientos, ante una situación difícil se derrumba, se viene abajo. De Marta no digo que sea celosa, pero me parece que es una chica muy tradicional.

no digo que sea celosa, pero me parece que es una chica muy tradicional. Melani a veces pierde un poco las formas, se expresa cuando está en caliente y le pasa como a mí, que es un poco más fría en mostrar sus sentimientos.

a veces pierde un poco las formas, se expresa cuando está en caliente y le pasa como a mí, que es un poco más fría en mostrar sus sentimientos. Y de Lola, su faceta infantil de niña, que yo también la tengo, pero a veces no la controla y se le van las formas.

La palabra con la que las definiría...

Melani = Atracción

Daniela = Estabilidad

Marta = Atracción

Lola = Dulzura

Solo me queda decirles a mis chicas que estén ahí, que aguanten hasta el día de la final y que tengo muchas ganas de tomar la decisión y sobre todo quiero agradecerles que hayan estado ahí.

¡Os espero el miércoles!