Diego, tras cerrar su casting: "No sé qué pasaría si Alba aparece el día de mi final"

Como ya sabéis he cerrado mi casting y ya tenemos la fecha para la final. Estoy muy contento y en este último tramo voy a aprovechar para conocer más a fondo a mis pretendientas y que eso pueda ayudarme a tomar una decisión correcta.

Ahora mismo todavía no tengo una favorita, aunque puedo decir que con alguna de ellas me veo fuera más que con otras. Aún así no tengo nada claro.

Os confieso que cerrar el casting ha sido fruto del desgaste que llevaba. Quizás ha tenido que ver la salida de Alba. Fue un momento muy duro para mí, así que he decidido centrarme en las chicas que tengo para no volver a pasar por esa situación y no alargarlo mucho. Al final el trono te va desgastando poco a poco.

Hablando un poco de Alba, he llegado a pensar qué pasaría si de repente aparece en plató el día de mi final, pero no he sacado ninguna conclusión. No sé qué es lo que pasaría....Cuanto más tiempo pasa, más se enfría lo que tuvimos. Reconozco que cuando se fue sí que quería que volviese, pero no sé qué pasaría ahora. No puedo negar que no la fuese a conocer fuera, pero el tiempo hace que todo se enfríe.

Quiero que sepáis que cabe la posibilidad de que me vaya solo, pero en ningún caso dependerá de Alba. Será cuestión de mí mismo, de que no me vea finalmente preparado con ninguna de mis chicas como para empezar algo fuera, pero la decisión solo dependerá de mí.

¡Os espero en plató!