Fabio, sobre sus chicas: "Si se cambian de bando, no me voy a volver loco: CHAO"

Reconozco que con mi llegada al trono estaba muy nervioso, lo negaba pero en realidad en cuanto pisé el plató me puse muy nervioso. No me esperaba 27 chicas, no sabía dónde mirar, dónde estaban las cámaras, Emma, me sentí un poco perdido. Pero a partir del segundo programa ya me sentí mucho más cómodo, un ambiente de trabajo super guay y ahora, a día de hoy tengo que decir estoy como en casa.

Principalmente busco una chica con la cabeza bien amueblada, que me atraiga físicamente, eso es obvio, pero no solo quiero eso, necesito que sea simpática, que me haga reir, que sea educada y ambiciosa en la vida. En realidad que sea como yo, que le guste viajar, que le guste el deporte... Soy consciente de que son muchas cosas pero creo que existe. El hecho de probar suerte aquí, es precisamente porque fuera no he encontrado todo eso que busco, así que tengo la esperanza de que sea en el programa.

Después de elegir a las pretendientas que quería conocer, creo que físicamente la que más me gusta es Alexandra , pero de momento las estoy conociendo, no las conocía de nada, y les estoy dando citas a todas. Es curioso porque algunas de ellas no me parecieron tan atractivas al principio y al ir conociéndolas me lo están pareciendo bastante más.



Con el tema de las confidencias lo tengo claro, dependerá de lo que sea, porque puede que sea simplemente una tontería o algo grave. Si es algo fuerte... ¡conmigo va a terminar mal! Creo que es lógico, porque yo me estoy portando fuera, estoy cumpliendo las normas, solo estoy conociendo a mis chicas, a mis pretendientas, que al final son las que me interesan, y si ellas hiciesen lo contrario fuera del programa, me parecería una gran falta de respeto y me demostrarían que son unas mentirosas, y tengo claro que no quiero a una mentirosa a mi lado. En ese mismo sentido, si mis chicas tienen dudas y se quieren cambiar de bando, no me voy a volver loco, ¡CHAO!





¡Os veo en plató!