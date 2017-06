Fabio: "Cada vez siento más cosas por Ariana"

Como habéis visto todos, finalmente he decidido expulsar a Camelia . Durante la cita sin cámaras me contó cosas que me hicieron darme cuenta de que todo esto no era tan real como yo pensaba. Ella siempre hablaba de su religión, de que era muy estricta, y de. Pero luego se contradecía: bailaba medio desnuda en las discotecas, hace deporte, sus fotos de Instagram parecen sacadas de Interviú... A mí me parece todo fenomenal, y me gustan mucho las chicas así, pero ya. A esto le tengo que sumar que contó todo lo que hicimos durante nuestra cita sin cámaras a las demás pretendientas, dejándome mal a mí, como para desmotivarlas a ellas.. Sé que no la voy a echar de menos, al contrario, me arrepiento de haberla llamado.