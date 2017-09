Joni 'Myh'

Joni: "Tras el parón veraniego, tengo más ganas de que entren chicas nuevas"











¡Hola de nuevo chicos!

¿Me habéis echado de menos? ¡Ya estoy de vuelta! Hoy os contaré qué tal he pasado el mes de vacaciones y cómo afronto el trono a partir de ahora.

Os confieso que este verano ha sido bastante movidito. He trabajado un montón, he tenido bastantes eventos, todos los fines de semana completos y, sobre todo, he viajado mucho: he estado en la Feria de Málaga, en Almería, en Madrid, en Valencia... ¡No he parado! Viajar y conocer sitios nuevos es lo que más me gusta , la verdad. Me lo he pasado muy bien. No conocía Valencia en plan de turismo y me ha gustado mucho, y Almería es como mi segunda casa, ¡hasta estuve haciendo mis pinitos trabajando en el campo! Un verano muy productivo, en resumen.

Como os digo, mucho trabajo, pero también ha habido hueco para la fiesta, ¡no os voy a engañar! Para muestra, os contaré una anécdota. Volvíamos de fiesta en Valencia, habíamos estado en la zona del puerto, ya eran las ocho de la mañana o así, y veníamos haciendo el tonto. Un colega mío me empujó y me caí al agua, ¡con ropa y todo! Me costó sudor y lágrimas salir de allí, que encima estaba un poco perjudicado, jajaja. Llegué empapado a casa, ¡pero me despejé de un tirón!

El mes sin grabaciones me ha sentado bien. He valorado mucho el estar con mis amigos y mi familia , que ahora paso muy poco tiempo con ellos. Gracias a su apoyo y a la desconexión vengo con muchas más ganas que antes, he echado mucho de menos a mis chicas y me apetece mucho verlas . Quiero pasar ratos con ellas y tener momentos juntos como los que he vivido hasta ahora, o mejores. Si de algo me ha servido este mes es para darme cuenta de que debo pasar de las críticas y centrarme más en mis pretendientas , que es lo por lo que yo estoy aquí.

Os confesaré que echaba un poco de menos la rutina de todos los días , de venir a grabar, de ver al tonto de Yera, jajaja. Aquí me lo paso muy bien y quería volver. Evidentemente, siempre hay alguna a la que echas más de menos que a las demás , pero hasta aquí puedo leer. De momento, he tenido citas de reencuentro con algunas de ellas. Hemos podido comentar el veranito y toda la información que nos ha llegado a todos en estos meses, que ha sido abundante. Pero bueno, hemos hablado lo que teníamos que hablar y se han arreglado cosas pendientes . Las he visto bien conmigo, he sentido que me habían echado de menos y he estado bastante receptivo.

Sé que todos os preguntáis si en este mes he encontrado a alguien. Os diré que no he conocido a nadie pero sí que me han entrado ganas de que entre alguna persona . He coincidido con algunas chicas con las que me he interesado, y os confesaré que hay alguna persona en concreto, que ya conocía de antes, que tengo muchas más ganas de que entre tras el parón veraniego.

Nada más chicos, ¡me despido ya! Os recuerdo que mi casting sigue abierto para todas aquellas que queráis venir a conocerme, ¡os espero!

¡Nos vemos en plató!











