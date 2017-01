Marta, a punto de estrenar su trono: "He pedido a Tito, pero algo me hace dudar"

A pocos minutos de mi entrada en plató, tengo que decir que estoy ansiosa por conocer a mis chicos. Es verdad que estaba bastante nerviosa, sobre todo anoche, aunque hoy lo estoy algo menos.

Creo que aquí, en 'Mujeres y Hombres', puedo encontrar lo que busco. Quiero un chico que sea buena persona, agradable, cariñoso, simpático, divertido... y que me trate bien.

En cuanto a mis futuros pretendientes, he pedido un poco de todo. Pero creo que los chicos nuevos que he pedido, no creo que finalmente puedan entrar por temas de estudios, trabajo... ¡Pero nunca se sabe! Tengo que confesar que he pedido algún chico que ya ha estado por aquí, pero me lo estoy pensando. Uno de ellos es Tito, pero me hace dudar porque creo que ha tenido algo fuera con la chica que supuestamente iba a ser la nueva tronista. Así que se lo preguntaré, y dependiendo por donde me salga, haré.



Sé que aquí salen confidencias, a mi también me sacaron alguna cuando estaba de pretendienta, así que si veo que puedo contrastarla y que es real... ¡¡SE VA!! Pero si veo que ese chico realmente me gusta le daré una oportunidad.





De mi compañera de trono Rym, solo puedo decir que de momento me ha caído muy bien, aunque solo nos hemos visto en peluquería y maquillaje, pero creo que nos vamos a llevar muy bien.

¡Nos vemos en el trono!