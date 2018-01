Melani Soler

Melani sobre Eleazar: "Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo"











¡Hola chic@s!

Ya estoy de vuelta después de las navidades en el blog de los tronistas.

Durante las vacaciones de Navidad he aprovechado para estar con mi familia , más que nada, porque nunca tengo tiempo para estar con ellos, y para mí la familia es lo más importante . También he estado con mis amigos, he salido de fiesta y, algún día que otro, he trabajado… porque soy muy trabajadora.

Sin lugar a dudas, el mejor regalo que me han hecho este año es tener salud y el que me hayan dado la gran oportunidad de ser tronista para poder encontrar el amor. Y para este 2018 pido que todo me salga como deseo y que mi familia esté sana.

Si los Reyes Magos le hubiesen tenido que traer carbón a unos de mis pretendientes, elegiría a Eleazar porque me ha hecho una jugarreta en el trono que no esperaba. A estas alturas sé cómo funciona todo y a mí no me cuadró que le concediese una cita a Sophie, cuando minutos antes rechazó tenerla conmigo...No me olía nada bien

Pues nada chicos hasta aquí en blog de hoy. Os recuerdo que, de momento, mi casting sigue abierto para todo aquel que quiera conocerme. Lo recibiré con los brazos abiertos.

¡Un besazo!











