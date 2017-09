Melani: "Para alguno de mis chicos no he existido durante las vacaciones"

Melani Soler

¡Hola chicos y chicas!

Tras este mesecito de descanso vuelvo por aquí para confesarme de nuevo con vosotros .

Os contaré que he aprovechado mucho agosto para estar con toda mi familia , y también he tenido mis días de relax en Benidorm, ¡aunque he tenido que trabajar algún finde que otro! Pero en general me ha venido muy bien parar y poder ver las cosas con algo de perspectiva.

He podido relajarme y descansar, y si antes lo daba todo... ¡ahora por triplicado! Vengo con muchas ganas y con las cosas más claras que nunca. Además, he podido hacer algo de reflexión, ya sabéis que tengo un pronto muy fuerte , y se lo he demostrado a algún pretendiente... ¡pero si no fuese así, no sería yo!

La verdad es que he echado de menos a mis chicos pero, sinceramente, a algunos más que a otros . Aunque estoy satisfecha con todo mis pretendientes, estoy abierta a conocer a gente nueva, no quiero casarme con ninguno de ellos de momento y me apetece mucho que otros pretendientes intenten conquistarme .

He tenido ya citas de reencuentro, y os diré que con algunos de los chicos ha ido bastante mejor que con otros. Aunque parezca mentira, se conoce a veces mejor a una persona en un mes de vacaciones que estando en plató: puedo ver si hablan de mí, estar al día de lo que suben y de lo que hacen... Os confieso que dos de mis chicos han estado muy pendientes de mí en redes, pero los otros dos no tanto . Y no pido que yo sea su único tema de conversación, pero tampoco está de más que se acuerden de su tronista en vacaciones. Pero bueno, ya lo arreglaremos en plató.

Muchas gracias a todos por vuestro apoyo durante estas semanas. Si queréis conocerme, ¡el casting os está esperando!

¡Besos!

¡Besos!











