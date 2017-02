Rym, sobre sus chicos: "Si lo tuviera super claro, ya me habría ido con alguno"

Os confieso que me ha parecido muy fuerte que Albert se haya tatuado mi nombre. No me lo esperaba pero es algo muy bonito. Creo que es una prueba de amor diferente. Nunca habían hecho algo así por mí.

A pesar de la confidencia que salió hace unos días sobre Joni, a día de hoy estamos muy bien. Me siento con muchas ganas de avanzar con él porque me encanta y tenemos mucha química.

Estoy muy contenta con mis chicos, pero mi casting sigue abierto. Es verdad que empiezo a sentir cosas bonitas por ellos, pero si lo tuviera muy claro ya me habría ido con alguno y de momento no es así. En realidad lo que me hace falta para irme con alguno es tiempo. Tengo unos pretendientes que me gustan pero estoy muy indecisa, me siento muy perdida.

No puedo dejar de hablaros de Rafa Mora, que se ha estrenado como asesor del amor. Para mí es como un hermano, lo quiero mucho, siempre está apoyándome tanto en plató, como fuera. Creo sinceramente que es muy buen asesor porque sabe mucho de amor y ¿quién mejor que él para darnos consejos?

¡Hasta la próxima!