Rym, sobre su relación con Albert: "Vamos sin prisa, pero sin pausa"

¡Hola a todos! Última vez que me dejo caer por aquí, tras la magnífica final del miércoles. Ya lo habéis visto todos, fue una decisión tremendamente difícil , peroy con quien me voy tras cinco meses en el trono y quince citas. ¡Estoy feliz!

Mi último programa fue. La final fue muy muy bonita, la disfruté mucho. Albert consiguió emocionarme con un vídeo precioso a modo de cuento , en el que me contaba cosas de él y su vida, y cómo había vivido estos meses de programa. Además, conté con el apoyo de mis amigas en plató . Todas estás súper contentas con la elección, aunque, todas se han alegrado mucho por mí. La verdad es que creo que fue el día de mi vida que más nervios he sentido.y sabía si aprobaba y pasaba de curso!

Ahora que miro atrás, la verdad es que voy a echar mucho de menos a toda la gente del programa , el equipo, las azafatas, que aparte son mis amigas... Lo que pasa es que ahora mismo necesito una desconexión mediática , el día de la final estaba toda la presión sobre nosotros, y las redes sociales no han parado. Ha sido un aluvión de mensajes, llamadas y necesito desconectar.

¡Me despido ya! A mis seguidores, muchísimas gracias por haberme apoyado todos estos meses. ¡Esto no habría sido lo mismo sin vosotros! No me echéis mucho de menos, ¡espero volver muy muy pronto a la televisión! ¡Después de verano quizás!