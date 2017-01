Rym, sobre sus pretendientes: "A mis chicos les falta algo, ¡que sean más hombres!"

Tengo que confesar que ahora mismo no estoy en el mejor momento, por un lado está la confidencia de Jony, de la que me enteré hace muy poquito, y también tengo que decir que estoy un poco desilusionada con Albert. Veo que no participa mucho en las grabaciones y sin embargo en las redes sociales da otra imagen de él. A pesar de este bache, en general estoy ilusionada, con muchas ganas de avanzar con mis chicos.

Si tuviera que hacer un ránking con mis chicos, no podría. En cada programa sube uno y baja otro, y luego al contrario. Siempre pasa eso, pero de momento entre mis preferidos están Jony, Albert y Juan porque son con los que más estoy avanzando.

Creo que a mis chicos les falta algo: ¡que sean más hombres! Necesito que no se callen tanto las cosas, que participen más... Ya sabéis que soy una chica a la que le gusta hacer muchas cosas, soy muy familiar, y lo que me pasa es que algunas veces los veo en plató que están como de bajón y necesito mucha actitud y movimiento. Aun así estoy muy contenta, a veces hacen muy buenos retos, aunque otros días los hacen fatal. Pero los chicos que están viniendo a pretenderme son chicos en los que yo me habría fijado fuera.

salida de Claire me vine abajo. Se me derrumbó todo, lloré lo que no está escrito, y coincidió que se me juntó con la confidencia de Jony, no era el mejor programa. Para mí ella ha sido un gran apoyo, aquí y fuera de cámaras, porque a veces me rayo demasiado y siempre estábamos hablando.