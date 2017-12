Sophie: "Busco a un chico cariñoso y muy gracioso"

Me gustaría encontrar a un chico que sea gracioso y divertido . Soy una persona que se fija en algo más allá que un físico. Busco un chico que sea mi compañero, que al final cuando me vaya con él pueda compartir un montón de cosas. En definitiva, una persona completa y que me llene.

Con respecto a la convivencia, aún no he podido conocer a ninguno de mis compañeros, pero en función de lo que he visto desde casa creo que con la persona que mejor me voy a llevar es con Albert , porque lo veo un chico muy tranquilo y centrado.