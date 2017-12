Los seis tronistas se mojan en un cuestionario sobre la convivencia

Todos sabemos que la convivencia no es fácil y, aunque no llevamos mucho tiempo conviviendo, ya se empiezan a apreciar algunas cosas. ¿Quién es el más desordenado? ¿Y el más fiestero? ¿Qué defecto no soportamos en la convivencia? Si queréis conocer nuestras respuestas a estas y otras preguntas, ¡solo tenéis que hacer clic!