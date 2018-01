El Chicle confiesa que trasladó a Diana Quer en el asiento del copiloto de su coche

José Enrique "El Chicle" no tendría que estar detenido y menos en prisión aún, al menos ese era el plan inicial de los guardias de Coruña que desde abril le señalaban como el principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer . Ni siquiera después de que la jóven a la que asaltó el día 25 de diciembre le reconociera sin dudar ante los guardias civiles. No le iban a detener, aún no.