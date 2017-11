Dos veces víctimas. El acoso a la familia de los asesinados de Almonte

Sorprendentemente el jurado no quiso o no pudo entender lo que muchos de los que siguieron el caso sí habían entendido con claridad. ¿pudo tener tiempo el presunto asesino para cometer los crímenes? Sí, según los informes de la UCO de la Guardia Civil, no según el jurado. ¿dejó su ADN en la escena del crimen? Sí según el imparcial testimonio del Instituto de Toxicología, no según el jurado. ¿tenía coartada el presunto asesino? No según la gran mayoría de los testigos que no le vieron, sí según el jurado.