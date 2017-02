¡Bustamante nos sorprende con una exclusiva para '¡Qué invitado tan feliz!'

Bustamante ha contestado a las preguntas que los seguidores del blog ‘¡Qué invitado tan feliz!’ han dejado para él a lo largo de la semana. Una de sus seguidoras, @XILIALUCENA, quería saber qué planes tiene el cantante aparte de continuar con su tour ‘Amor de los dos’, y Bustamante ha aprovechado para darnos una espectacular exclusiva… ¡Va a sacar un nuevo single en solitario! “Voy a sacar una canción nueva y en solitario que os va a sorprender, no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora”.

Alba LC, a través de Facebook, se preguntaba qué sintió Bustamante al cantar en el Palacio de los deportes de Madrid ante sus miles de fans. El cantante nos ha explicado que se trataba de un objetivo, y que fue algo mágico: "Antes no se había dado la oportunidad, fue un momento mágico en el que disfruté de mis fans, de mis seres queridos y de mucha gente de la profesión que me ha apoyado durante quince años, fue un día para enmarcar". Este concierto no solo supuso un sueño cumplido para el cantante, también le dio ideas sobre cómo enfocar su gira de verano, tal y como ha contado para '¡Qué invitado tan feliz!'.



¿Cómo puede ser que tras quince años de éxitos y fama siga siendo la misma buena persona sencilla del principio? Esto es lo que se pregunta Cristina García. Bustamante lo tiene claro: “No sé ser de otra manera. Siempre he sido así, simplemente intento ser buena persona, ese es mi objetivo diario al levantarme”.



“Después de haber cumplido tu último trabajo ‘Amor de los dos’, ¿sacarás un nuevo álbum para 2017?”. Esta era la pregunta que nos lanzaba a través de Facebook Lobito Morenito y a lo que Bustamante contestaba rotundo: “¡Sí, rotundamente sí!”. El cántabro nos explicaba que se trata de un álbum en el que ya está trabajando y que no va a dejar a nadie indiferente, jugará con nuevos estilos que nadie espera. ¡Estamos impacientes!



Cynthia Mata estaba deseando saber qué es eso que Bustamante hace nada más llegar a su Cantabria querida. No es dar una vuelta por sus preciosos parajes, tampoco recorrer las calles de San Vicente de la Barquera... ¡Es ir corriendo a comerse la tortilla de patatas de su abuela materna! "Esa tortilla es excepcional, fue ella quien se la enseñó a hacer a mi madre y me vuelve loco esa maravillosa tortilla".



A Bustamante le ha encantado nuestro blog y no ha querido dejar pasar la oportunidad de dejar en él un mensaje muy especial para todos sus fans. A todos vosotros que le seguís incansables os dice que os quiere y que tiene preparadas muchas, muchas sorpresas que os encantarán. ¡Un placer compartir estos minutos con él!