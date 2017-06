Casillas, Pasapalabra, desnudos… Lo más viral de nuestro Facebook en los últimos tres años

No podía faltar en el ranking. Lo teníamos claro. Desnudos a mansalva, besos, citas… ¡Cómo sois, ¡eh! El post del estreno de Adán y Eva arrasó convirtiéndose en l o más exitoso de Cuatro de los últimos tres años . Todos estabais como locos por saber cómo era el programa, cómo salían los desnudos… Y no defraudó, ¿verdad?

Todos nos enamoramos de Pablo Ráez . Aquella mirada, aquella sonrisa y esas ganas de ayudar… Todos nos volcamos con su lucha por la donación de médula. Todos estábamos al tanto de su estado de salud pero esto no significó que su muerte no nos dejara en shock . Durante los días siguientes las redes se llenaron con su mensaje gracias a vosotros que no dejabais de compartirlo.