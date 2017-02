Lo que un Like unió que no lo separe nadie

Estamos acostumbrados a que tuits y retuits sean motivo de rupturas viceversas, discusiones de pretendientas o que saquen a la luz confidencias que se quieren ocultar, pero esta mañana hemos dado un bote de la silla al enterarnos que un simple “Like” ha conseguido algo tan insólito como que @Asolerlopez y @Jonatanpares, vuelvan a ser amiguitos de la mujer que les rompió el corazón en pedacitos.

A ver, no nos volvamos loco y centrémonos en los hechos como si de una confidencia se tratara. Todo comenzó una mañana cualquiera en nuestra sección de radio preferida, sí somos muy fans de ‘Partido a partido’, un programita donde cada semana @samira_salome nos da titulares de vértigo y en el que en esta ocasión ha soltado, como diría King África o @Tamara_Gorro en otros tiempos, una… ¡BOMBA!

Sí, sí has escuchado perfectamente, @samira_salome y @Jonatanpares llevan un año teniendo una relación que podemos llamar “cordial” y su contacto no se limita a tú me das un “like” y yo te le devuelvo, el catalán ya parece haber olvidado por completo lo mal que lo pasó por el amor de una mujer y ha llegado a invitar a la extronista a pasar un fin de semana en Barcelona. Algo que nos alegra enormemente porque no sabemos si te acuerdas, pero entre ellos se armó la marimorena. ¡Vaya final, post final y cuarentena posterior!





Tu mirada hace que me olvide del mundo entero!!! #sobrinita @cesar_furntes

Con el subidón de buen rollo todavía en el cuerpo, nuestro querido @Menottinto ha tirado un poquitín de la cuerda y de nuevo ha vuelto a estallar la… ¡BOMBA! @samira_salome ha retomado la amistad con @Jonatanpares y con @Asolerlopez. Somos conscientes de que cuesta asimilar tanta dosis de buen rollo y facilidad para olvidar lo que se sufre por amor, pero créetelo porque la cosa va en serio. Nuestros viceversos se enamoran muy rápido, pero también son rápidos para olvidar y eso es algo muy TOP porque el mal rollo nunca trae nada bueno.





Summertime!! ☀️

De momento no hemos encontrado ningún “like” entre @samira_salome y @Asolerlopez y es que, al parecer su reencuentro fue un poquito más personal, pero tampoco ondees la bandera porque lo que hay entre ellos también es una relación “cordial”. Eso sí, nos haría una ilusión loca verles a los dos en la pecera de ‘Partido a partido’ hablando un poquito de fútbol.