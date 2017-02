San Valentín y San Solterín, nuestros viceversos lo celebran todo con ❤️❤️❤️

Hemos celebrado San Valentín con nuestra reina de corazones, hemos disfrutado el juego de la conquista de Rym y Marta y estamos deseando conocer tus historias de amor, pero no podíamos dejar que San Valentín se terminara sin enseñaros la lluvia de amor que ha inundado las redes de tronistas y pretendientes. Los grandes amores de @myh_tv, los que celebran San Solterín y una nueva pareja que te va a dejar 😱😍😱

“FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN MI AMOR!!!! Este fue el momento donde empezó lo nuestro, el momento que inició una cadena de momentos llenos de besos, de risas, de sentimientos, de conversaciones, de abrazos, momentos de mucho🔥😈🔥, de sueños, de superación, de bonitos silencios y sí algunos malos, pero ya se me han olvidado. Y no sé si lo nuestro será para siempre o se terminará en algún momento, pero si sé que mientras haya amor lucharé, porque creo en ti y en lo nuestro”.

“Me prometí hace años que no tendría ningún reparo a la hora de mostrar mis sentimientos. Una de las cosas buenas que le puede pasar a la gente es enamorarse. Me prometí que si se cruzaba en mi camino esa persona especial capaz de hacerme brotar ese sentimiento no la dejaría escapar. Así que sin ningún tipo de filtros. Le digo al mundo 🌎 que te quiero mucho, que estoy muy orgulloso de tenerte casi un año y medio a mí lado. Y que me tienes aquí para todo y contra tod@s. Hay mucha gente MALA en el mundo capaz de todo por unos segundos de tele 📺 y un poquito d 💰. Pero yo no permitiré que nadie te haga daño. Palabra de chico de barrio” #enamorado 💑❤#hastaelinfinitoymasalla #love#somosuno #sanvalentin #tequiero#ibiza“Pienso que a veces el amor, si no duele.... No es AMOR! Te amo Sofía! ❤🐻”.

Pienso que a veces el amor, si no duele.... No es AMOR! Te amo Sofía! ❤🐻

Una publicación compartida de ~H U G O P A Z~ (@hugopaz4) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 6:26 PST

“Feliz San Valentín a todos! 💜 aunque yo estoy enamorada todos los días del año, sin calendarios...😍” @javier_gram #love

Feliz San Valentín a todos! 💜 aunque yo estoy enamorada todos los días del año, sin calendarios...😍 @javier_gram #love

Una publicación compartida de Lola Ortiz Luque💃🏻 (@lolita_ol) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 7:51 PST

“Cuánto amor hoy no?? No me gustan los días fijados!! Porque se ama igual todos los días 😏Enamorada de la vida ❤” #sanvalentín

Cuánto amor hoy no?? No me gustan los días fijados!! Porque se ama igual todos los días 😏 Enamorada de la vida ❤ #sanvalentin

Una publicación compartida de Ainhoa Benito (@ainhoabe88) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 7:13 PST

“Con la reina de mi corazón ❤🍽❤” @anamojicaa #sanvalentínmyh#myhyv #amor #grandes

Con la reina de mi corazón ❤🍽❤ @anamojicaa #sanvalentínmyh #myhyv #amor #grandes #MTVSuperShore

Una publicación compartida de Jose Labrador (@shlabragandia) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 7:11 PST

“El amor mueve el mundo 🌎❤”#amaryseramado #love #happiness

El amor mueve el mundo 🌎❤ #amaryseramado #love #happiness

Una publicación compartida de nagore_robles (@nagore_robles) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 6:45 PST

¡¡BOMBA! Lukas está enamorado… “Cada detalle, un mundo 🌎” @rociogtortosa

Porque somos 1. Felíz día al príncipe de mi vida ❤ #felizsanvalentin #happysanvalentine #mylove #myall #mimitad

Una publicación compartida de Rocio Gomez Tortosa (@rociogtortosa) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 3:18 PST

“Hoy como todos los días junto a ti @haizeasalgado es un día especial, quería darte las gracias por estar siempre ahí luchando y aguantándome... Felíz día de San Valentín mi gordi bella 😍😍😍😚”

Hoy como todos los días junto a ti @haizeasalgado es un día especial, quería darte las gracias por estar siempre ahí luchando y aguantándome... Felíz día de San Valentín mi gordi bella 😍😍😍😚

Una publicación compartida de Iván Sánchez (@ivangrank) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 5:33 PST

“Feliz día de San Valentin!! , yo no puedo tener mejor regalo que pasarlo contigo, te quiero amor eres una persona especial ❤️ muaaamuaaa” 😍💋💋💋♉️ @shlabragandia“Pasó cupido y me dijo : TÚ NO, tú baila 😇🎶💋🍑” #PreSanSolterin

Pasó cupido y me dijo : TÚ NO, tú baila 😇🎶💋🍑 #PreSanSolterin

Una publicación compartida de Ruthii (@ruthbasauri) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 8:52 PST

February 14, 2017