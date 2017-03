La distancia y MAITE GALDEANO, los motivos que hacen que la relación de Hugo y Sofía penda de un hilo 💔💔

Rafa y Macarena, Labrador y Ana, y ahora... ¿ @HugoPaz45 y @_SofiaGH16_? Parece que el 2017 está haciendo estragos en el amor viceversa y se nos acumulan las rupturas. Pero, ¿qué hay de cierto en la ruptura o crisis de @HugoPaz45 y @_SofiaGH16_? ¿Por qué han borrado sus fotos de las redes sociales? No busques más, tenemos todas las respuestas y no son las que esperábamos.

Hemos empezado el lunes echándonos las manos a la cabeza al leer este titular: "¡¿Otra ruptura 'viceversa'?! Hugo y Sofía podrían haber puesto fin a su historia". No podía ser, la pareja que llega siete meses de amor regalándonos instantáneas maravillosas y que lo dejó todo para seguir a su corazón no podía haber terminado con todo con un simple punto en un tuit. Así que, hemos querido saber la verdad de primera mano.

Al otro lado del teléfono hemos escuchado la voz de un @HugoPaz45 abatido y sin fuerzas para seguir luchando contra viento y marea. @HugoPaz45 no está bien y nos ha confirmado lo peor, su relación con @_SofiaGH16_ está en las últimas y parece que ha sido él quien ha tomado la decisión. "La distancia", ha sido el primer motivo que el gaditano nos ha dado ante esta situación límite. Pero aunque la distancia es una de las principales razones que ha hecho estragos en la relación (llevan un mes sin verse), el verdadero motivo que ha terminado por dinamitar su ilusión se llama Maite Galdeano. "La madre ha hecho la relación imposible... La está hundiendo psicológicamente, no entiende que tiene 20 años y no la deja que disfrute, quiere que sea igual que ella", ha asegurado un Hugo impotente y que ya no sabe qué hacer para seguir siendo feliz al lado de Sofía.

El extronista está abriendo su propio negocio de suplementación deportiva en el Puerto de Santa María y las gestiones de apertura del local y los preparativos de su nuevo proyecto no le permiten viajar a Pamplona tanto cómo le gustaría. Hace unos días veíamos cómo Sofía hacía desaparecer por arte de magia todas las fotos en las que aparecía con Hugo de su Instagram algo que no resultó ser una casualidad, la pareja había tenido una discusión en la que Hugo dio el primer paso para la ruptura. Hugo y Sofía son muy viscerales y días después volvieron a calmarse y decidir luchar por su amor, pero una nueva discusión telefónica llenó a @HugoPaz45 de impotencia y le hizo proclamar el temido " @_SofiaGH16_ lo siento mucho, pero no puedo más".

@HugoPaz45 tiene claro que @_SofiaGH16_ es "una buena niña, una niña estupenda" y que lo que siente por ella es real, pero no puede más y no sabe qué hacer para que su historia de amor no termine así. El extronista no pierde la esperanza de que Sofía de un paso en firme contra su madre e intente correr a su lado pero de momento, la tiene bloqueada de cualquier red social y ya no queda ninguna prueba de su amor online.