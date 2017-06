Todo ello comienza en ‘Elephants Hills’, el Primer Campo de lujo dentro de la jungla tailandesa, y por cierto, no cualquier jungla. Esta zona del sur del país es, a decir de los científicos, uno de los lugares más antiguos del planeta con más de 160 millones de años. Lo que sí es seguro es que también es una de las zonas más húmedas, así que de junio a octubre os podéis imaginar: paraguas en la mochila siempre. De todas formas, no hay que tenerle miedo a la lluvia. En este paraje tan espectacular es un elemento más, una presencia habitual que puede mostrarnos un Khao Sok diferente y auténtico. No hay sensación que se parezca a la de sentir las gotas cayéndote por el cuerpo y refrescándote del calor. Es un placer inolvidable que bien merece un viaje a Tailandia solo para vivir el resto del año recordando esta experiencia reparadora.

Después viene lo mejor…Primero bañarles y cepillarles. Id en chanclas y listos para acabar calados porque los chorros rebotan en la piel, gruesa y dura del animal y salen disparados hacia cualquier sitio. Si no tenéis maña con la manguera, es fácil que necesitéis otra muda. También podéis darles algo de comer, y digo algo porque en realidad será un aperitivo ya que los elefantes necesitan 250 kilos de alimento todos los días. Comenzaréis por una especie de píldora natural que funciona como que fuera un protector estomacal y que está hecha a base de tamarindo, sal y cereal. A continuación piña, plátano y bambú en cantidades industriales. Veréis que cualquier pedazo dura pocos segundos en vuestras manos porque a esas hora ya tienen hambre y los elefantes succionan con rapidez. Es visto y no visto…

En ‘Elephant Hills’ hay 12 elefantes y todos tienen su propia personalidad. ‘Tid Tang’, buen camino, es tranquila y paciente. Le encanta que le eches el chorro de agua detrás de las orejas, aunque nunca te pierde de vista para controlar lo que haces. Yo creo que no se fía demasiado. ‘Noi Na’ es mi favorita. No deja de moverse en todo el día y lo hace a un ritmo que cualquiera diría que está bailando salsa o bachata. Es alegre y no para ni siquiera cuando la das de comer. Me la llevaría en la maleta, aunque creo que Quatar Airways detectaría el exceso de equipaje.