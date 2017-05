Marbella tiene un color especial...

Antes de dejarnos ver por el centro de esta población por la que han desfilado desde Gunilla Von Bismarck hasta el Rey Fahd de Arabia Saudí, vamos a ponernos a punto. Comenzamos el fin de semana poniendo en marcha el botón de ‘stand by’, ese que permite evadirnos de la rutina, el estrés y las prisas. En ‘Amare’ Marbella nos proponen una clase de yoga a primera hora de la mañana. Estefanía es una experimentada coach que nos introduce en el ‘iyengar’, una clase de yoga que hace especial hincapié en la implicación de la mente en las asanas. Aunque no hayáis practicado nunca esta disciplina, ¡animaros!. Los niveles básicos son fáciles y os sumergirán en la filosofía de esta actividad física, que lo es, aunque de baja intensidad, que sin embargo tiene como prioridad conectar con uno mismo. Lo importante es el presente. No el pasado, que está en nuestra memoria. Ni el futuro, que es una proyección.

La verdad es que después de una hora tienes la sensación de que tu cuerpo casi no pesa, de que flota... Eso sí, si os hace buen tiempo no dudéis en marcharos a la playa para disfrutar del ejercicio en todo su esplendor y en absoluta ‘comunión’ con la naturaleza. Solo una hora, insisto, y quedarán atrás los agobios del día a día y los sudores del trabajo. Seguimos en el ‘Amare’ Marbella donde vamos a pasar casi todo el fin de semana porque hay lugares en los que te atrincherarías varios días seguidos.

Siguiente parada, el spa con tratamientos de la marca española ‘Germaine de capuccine’. Subrayo lo de española porque yo no sabía que lo era…¿vosotros sí?. Se trata de una firma puntera que se ofrece en algunos de los establecimientos más exclusivos de Europa y que tiene su sede en Alcoy, Alicante. Son conocidos por sus tratamientos anti-edad, aunque estoy segura de que las manos de una profesional con 20 años de experiencia como ‘Macu’, hace mucho porque el tratamiento multiplique su efecto. Lo mejor, una buena sesión de vitamina C para recuperar la luminosidad de la piel. Siguiente paso en nuestro particular camino al paraíso del descanso, el circuito de hidroterapia para disfrutar de los chorros y el jacuzzi, inventos de primera para despejar las malas energías.