Los sabores de Tenerife

El Ritz Carlton Abama aglutina en pocos metros otros 3 galardones: Dos del ' MB' de Martín Berasategui comandado por Erlantz Gorostiza y una de ' Kabuki ' con Daniel Franco al frente. Los dos son propuestas modernas y apetecibles que hay que disfrutar con calma. El vasco asusta con su curriculum. Él dice que los CV a veces engañan, pero el suyo seguro que no. Comenzó con 19 años especializándose en panadería y repostería y siguió formándose en las cocinas de templos gastronómicos como ‘el Celler de Can Rosa’, ‘Totel’ de Paco Torreblanca, ‘Las Rejas’ o el establecimiento de Martín Berasategui en Guipúzcoa, el hombre que ha sido su mentor. Ahora Gorostiza dirige un restaurante que está considerado uno de los 25 mejores de toda España y que es un punto de referencia imprescindible para los amantes del buen comer. Sabiendo esto no os extrañará que os diga que una visita a MB es una experiencia memorable en muchos sentidos. Es difícil resaltar solo un plato del menú porque todos tienen algo especial. Incluso los paladares más exquisitos aprecian la delicadeza y complejidad de cada creación. Pero a mi gusto hay uno que sobresale entre los demás, uno que te lleva al séptimo cielo. Estoy hablando del ‘dúo de Wagyu’ , una carne que ha estado en cocción 76 horas a 50 grados. Es mantequilla pura y, ¡una auténtica delicia!.