Autocrítica en 'Cámbiame: Pelayo, Cristina y Natalia defienden sus looks más criticados

Los tres estilistas han querido hacer autocrítica por primera vez en 'Cámbiame' y han tenido que defender sus looks más polémicos del programa. Carlota Corredera les ha enseñado los tres cambios más criticados de los estilistas, y les ha dicho los titulares con los que algunos medios los han definido: "Conoce la mayor 'pelayada' de la historia de 'Cámbiame" o 'Cámbiame' le arruina la vida con el look de ‘El sombrerero loco".

Como el programa de hoy iba a dar mucho de qué hablar porque Natalia Ferviú se había propuesto hacer un 'Cámbiame... a peor', los estilistas han querido analizar los looks por los que más les han criticado fuera del programa. Han empezado por Pelayo Díaz y el look de Gus. El look del participante era un poco 'Borja Mari', camisas bien planchadas y XS, pantalones chinos, mocasines... pero tras caer en manos del estilista, se fue completamente cambiado: septum, gorra, necklace... 'Chance' ha definifo este cambio como una de las mayores 'pelayadas' del programa. A Pelayo le da igual esta opinión y ha asegurado que lo volvería a hacer.

Después le ha llegado el turno a Cristina Rodríguez y el cambio de Esther. El reto era difícil para ella porque la participante ya era una mujer estilosa, pero aburrida. Pelayo ha bromeado con su compañera: "¿Te llegó la denuncia?", le ha preguntado. Para 'El Diario Vasco' este look no pasó desapercicbido: "Cámbiame' le arruina la vida con el look de ‘El sombrerero loco".

Natalia Ferviú ha sido la última en defender su look más polémico, el de Lolo. El participante se definió así mismo como Peter Pan, necesitaba madurar y quien mejor para conseguirlo que la estilista. Sus compañeros tampoco se han querido quedar atrás y también han dado su opinión, "Es un poco el friki que no sale de casa", ha asegurado Crisitna, mientras que Pelayo ha sido mucho más duro: "Es como si te hubieran puesto una pistola en la cabeza y te hubieran obligado a hacer este look", le ha dicho a Natalia.