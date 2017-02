'Cámbiame' y Cristina Rodríguez se saltan las normas con el cambio de Nora

Cuando Nora decidió acompañar a su hermana al programa no esperaba lo que le iba a pasar. Nagore llegó la pasarela pidiendo un cambio para Nora sin que ella lo supiera y mientras aguardaba alejada del plató. Pero el hecho de que los estilistas no pudieran ver a la chica les ha echado para atrás y los tres han decidido pulsar el botón.

Pero Nora se encontraba más cerca de lo que pensaban y Cristina Rodríguez se ha levantado y ha ido en busca de Nora, que estaba en la zona de peluquería muy atenta a lo que estaba pasando y afectada por todo lo que estaba sucediendo. Cristina ha decidido darle una segunda oportunidad y le ha ofrecido la posibilidad de salir a la pasarela para convencer de nuevo a los 'coaches'. "Las normas están para saltárselas", comentado Cristina al respecto, pues esto es algo puntual que no suele suceder en el programa.

Cristina fue la encargada de llevar a cabo el cambio de Nora, que ha quedado espectacular. Pero la participante no solo necesitaba un cambio de look, sino que también era necesario, según la estilista, un chute de energía. Para ello ha pronunciado unas bonitas palabras que no han dejado indiferente a nadie: "Si no os gusta, da lo mismo".