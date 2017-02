Cristina apuesta por lo temperamental, elige a Lucía en ‘Cámbiame Challenge’

Cristina es una mujer temperamental y ha tenido claro que su palabra clave era “Temperamental”, la palabra que había elegido Lucía. Es gallega, tiene 35 y es ante todo, mamá. Tiene a llevar ropa con un toque masculino y no quiere perder ese toque masculino, pero no quiere convertirse en un “macho man”. A Natalia no le ha hecho gracia que Cristina tuviera un cambio tan bueno y se ha mostrado enfadada.